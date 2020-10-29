VANDEN PLAS: in arrivo il nuovo ''AcCult II''

02/04/2026 - 18:02 (277 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 questa band mi è sempre piaciuta 3 Sarà difficlle superare il primo, ma le aspettative sono sempre alte con loro. Band assolutamente di rilievo. 2 Che stiano per tornare è una bella notizia. Quello che mi aspetto da loro è che riescano un po\' a uscire da certe \"comfort zone\" e osare qualcosa di più. 1 Bellissima questa versione acustica...vedo Boat On The River degli Styx,sono curioso.Cmq band grandiosa!