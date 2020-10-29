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VANDEN PLAS: in arrivo il nuovo ''AcCult II''
02/04/2026 - 18:02 (277 letture)
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I tedeschi Vanden Plas hanno annunciato per il 12 giugno la pubblicazione, tramite Frontiers Music srl, del loro nuovo album acustico AcCult II.
Di seguito potete ascoltare Far Off Grace.
Tracklist:
01. Far Off Grace
02. Holes In The Sky
03. The Ghost Experiment
04. Boat On The River
05. Healing Tree
06. Postcard To God
07. Nothing Else Matters
08. You Fly (Ft. John Helliwell)
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4
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questa band mi è sempre piaciuta
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3
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Sarà difficlle superare il primo, ma le aspettative sono sempre alte con loro. Band assolutamente di rilievo.
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2
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Che stiano per tornare è una bella notizia.
Quello che mi aspetto da loro è che riescano un po\' a uscire da certe \"comfort zone\" e osare qualcosa di più.
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1
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Bellissima questa versione acustica...vedo Boat On The River degli Styx,sono curioso.Cmq band grandiosa!
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