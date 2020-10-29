     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
AcCult II - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/04/26
IMMOLATION
Descent

10/04/26
LONG DISTANCE CALLING
The Phantom Void

10/04/26
LORD OF THE LOST
OPVS NOIR Vol. 3

10/04/26
NAPALM DEATH / MELVINS
Savage Imperial Death March

10/04/26
MELECHESH
Sentinels of Shamash [EP]

10/04/26
VOMITORY
In Death Throes

10/04/26
TRUCKFIGHTERS
Masterflow

10/04/26
ARCHSPIRE
Too Fast to Die

10/04/26
INFERI
Heaven Wept

14/04/26
PRELUDIO ANCESTRAL
Guardians of Twilight

CONCERTI

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
VANDEN PLAS: in arrivo il nuovo ''AcCult II''
02/04/2026 - 18:02 (277 letture)

mauroe20
Venerdì 3 Aprile 2026, 21.16.05
4
questa band mi è sempre piaciuta
fasanez
Giovedì 2 Aprile 2026, 22.55.02
3
Sarà difficlle superare il primo, ma le aspettative sono sempre alte con loro. Band assolutamente di rilievo.
Ivan75
Giovedì 2 Aprile 2026, 20.11.41
2
Che stiano per tornare è una bella notizia. Quello che mi aspetto da loro è che riescano un po\' a uscire da certe \"comfort zone\" e osare qualcosa di più.
progster78
Giovedì 2 Aprile 2026, 20.08.59
1
Bellissima questa versione acustica...vedo Boat On The River degli Styx,sono curioso.Cmq band grandiosa!
RECENSIONI
77
80
79
85
73
70
85
82
86
88
81
ALTRE NOTIZIE
02/04/2026 - 18:02
VANDEN PLAS: in arrivo il nuovo ''AcCult II''
20/04/2024 - 09:35
VANDEN PLAS: ecco il brano ''March of the Saints''
22/03/2024 - 08:53
VANDEN PLAS: il lyric video di ''The Sacrilegious Mind Machine''
21/02/2024 - 08:10
VANDEN PLAS: ''The Empyrean Equation of the Long Lost Things'' è il nuovo album
23/01/2023 - 08:42
VANDEN PLAS: Günter Werno non fa più parte della band
06/07/2022 - 18:23
VANDEN PLAS: disponibile il video di ''Scarlet Flower Fields'' dal nuovo live album
16/06/2022 - 00:01
VANDEN PLAS: in arrivo il live album ‘‘Live & Immortal’’
04/12/2020 - 15:07
VANDEN PLAS: presentano il singolo ''The Lonely Psychogon''
18/11/2020 - 16:30
VANDEN PLAS: guarda il video di ‘‘When the World is Falling Down’’
29/10/2020 - 16:16
VANDEN PLAS: pubblicano il nuovo singolo ''When the World Is Falling Down''
ULTIME NOTIZIE
04/04/2026 - 22:07
LIPZ: in streaming la clip della cover di ''Straight Up''
04/04/2026 - 22:02
GODZILLA WAS TOO DRUNK TO DESTROY TOKYO: ecco il video di ''King Bong''
04/04/2026 - 21:57
VANAHEIM: in streaming il nuovo singolo
04/04/2026 - 21:51
DARTAGNAN: presentano il singolo ''Helden x Hymnen'' dal prossimo album
04/04/2026 - 21:26
MALEBESTE: i dettagli del nuovo ''Monestherou'' e il primo singolo
03/04/2026 - 21:40
BLACK SPIKES: ad agosto il nuovo album ''Ydos''
03/04/2026 - 21:35
CREYE: ascolta la nuova ''Only You''
03/04/2026 - 21:32
SKAPHOS: disponibile un brano dal prossimo album
03/04/2026 - 21:27
NERVOSA: online il video di ''Impending Doom''
03/04/2026 - 21:21
DEMON SPELL: ecco ''As Lucifer Smiles'' da ''Blessed Be the Dark''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     