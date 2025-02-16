SKAPHOS: disponibile un brano dal prossimo album

10/04/26
IMMOLATION
Descent
10/04/26
LONG DISTANCE CALLING
The Phantom Void
10/04/26
LORD OF THE LOST
OPVS NOIR Vol. 3
10/04/26
NAPALM DEATH / MELVINS
Savage Imperial Death March
10/04/26
MELECHESH
Sentinels of Shamash [EP]
10/04/26
VOMITORY
In Death Throes
10/04/26
TRUCKFIGHTERS
Masterflow
10/04/26
ARCHSPIRE
Too Fast to Die
10/04/26
INFERI
Heaven Wept
14/04/26
PRELUDIO ANCESTRAL
Guardians of Twilight
07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano