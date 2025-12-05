     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/04/26
LONG DISTANCE CALLING
The Phantom Void

10/04/26
INFERI
Heaven Wept

10/04/26
NAPALM DEATH / MELVINS
Savage Imperial Death March

10/04/26
LORD OF THE LOST
OPVS NOIR Vol. 3

10/04/26
MELECHESH
Sentinels of Shamash [EP]

10/04/26
TRUCKFIGHTERS
Masterflow

10/04/26
VOMITORY
In Death Throes

10/04/26
ARCHSPIRE
Too Fast to Die

10/04/26
IMMOLATION
Descent

14/04/26
PRELUDIO ANCESTRAL
Guardians of Twilight

CONCERTI

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
LORD OF THE LOST: in streaming il singolo ''The Days Of Our Lives''
07/04/2026 - 18:32 (27 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
07/04/2026 - 18:32
LORD OF THE LOST: in streaming il singolo ''The Days Of Our Lives''
01/04/2026 - 21:30
LORD OF THE LOST: ascolta il nuovo singolo
24/03/2026 - 21:16
LORD OF THE LOST: in streaming un nuovo video
12/03/2026 - 08:02
LORD OF THE LOST: in streaming ''My Funeral'' dal prossimo album
02/03/2026 - 22:13
LORD OF THE LOST: presentano il nuovo singolo con Hannes Braun
05/02/2026 - 22:48
LORD OF THE LOST: ecco ''I Am a Diamond'' con i Saltatio Mortis
12/01/2026 - 21:33
LORD OF THE LOST: i dettagli di ''OPVS NOIR Vol. 3''
19/12/2025 - 14:17
FEUERSCHWANZ: online il live video di ''Lords of Fyre'' con i Lord of the Lost
11/12/2025 - 18:10
LORD OF THE LOST: guarda la clip di ''Winter's Dying Heart''
05/12/2025 - 15:09
LORD OF THE LOST: ascolta ''What Have We Become?''
ULTIME NOTIZIE
07/04/2026 - 18:37
GALIBOT: ascolta la nuova traccia
07/04/2026 - 18:28
GREEN CARNATION: ecco il video di ''Sanguis''
07/04/2026 - 18:23
HELLOWEEN: pubblicano il live video di ''Twilight of the Gods''
07/04/2026 - 18:18
CRIPPLED BLACK PHOENIX: pubblicano il singolo ''Vampire Grave''
07/04/2026 - 18:18
FIRMAMENT: presentano un brano dal prossimo album
07/04/2026 - 18:13
WARNING: dettagli e singolo del nuovo album ''Rituals of Shame''
07/04/2026 - 18:11
SIX FEET UNDER: disponibile il videoclip di ''Mutilated Corpse in the Woods''
07/04/2026 - 18:08
AT THE GATES: guarda il video della nuova ''The Dissonant Void''
04/04/2026 - 22:07
LIPZ: in streaming la clip della cover di ''Straight Up''
04/04/2026 - 22:02
GODZILLA WAS TOO DRUNK TO DESTROY TOKYO: ecco il video di ''King Bong''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     