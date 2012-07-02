SARCASM: ecco ''Essence of Existence'' da ''Lifeforce Omnibound''

Tramite il player sottostante è possibile ascoltare Essence of Existence, brano degli svedesi Sarcasm tratto dal loro nuovo album Lifeforce Omnibound in uscita il 29 maggio per la Hammerheart Records.
Tracklist:
01. Essence Of Existence
02. Altering The Perception
03. The Reward Of Adversity
04. Crumbling Mind Edifice
05. Plunged Into A Paradox
06. Wayward Fragments Of Infinite Divisibility
07. A Concept Older Than Time
08. Empirical Life Metaphysical
09. Be Dead (Bonustrack)
10. Onslaught Without Mercy (Bonustrack, Damien cover)