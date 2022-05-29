LONG DISTANCE CALLING: guarda la clip di ''The Phantom Void''

14/04/26
PRELUDIO ANCESTRAL
Guardians of Twilight
17/04/26
VICTORIUS
World War Dinosaur
17/04/26
CRIMSON GLORY
Chasing The Hydra
17/04/26
GODSNAKE
Inhale the Noise
17/04/26
NECROMORBID
Ceremonial Demonslaught
17/04/26
IGNOBLETH
Manor of Primitive Anticreation
17/04/26
CRIPPLED BLACK PHOENIX
Sceaduhelm
17/04/26
DOODSWENS
Doodswens
17/04/26
THUNDERMOTHER
Live`n`Alive [Live Album]
17/04/26
REEKING AURA
On the Promise of the Moon
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano