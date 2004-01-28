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14/04/26
PRELUDIO ANCESTRAL
Guardians of Twilight

17/04/26
VICTORIUS
World War Dinosaur

17/04/26
CRIMSON GLORY
Chasing The Hydra

17/04/26
GODSNAKE
Inhale the Noise

17/04/26
NECROMORBID
Ceremonial Demonslaught

17/04/26
IGNOBLETH
Manor of Primitive Anticreation

17/04/26
CRIPPLED BLACK PHOENIX
Sceaduhelm

17/04/26
DOODSWENS
Doodswens

17/04/26
THUNDERMOTHER
Live`n`Alive [Live Album]

17/04/26
REEKING AURA
On the Promise of the Moon

CONCERTI

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
MELECHESH: presentato un brano dal nuovo EP
10/04/2026 - 18:29 (55 letture)

RECENSIONI
59
75
ARTICOLI
19/09/2017
Live Report
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
Circolo Colony, Brescia, 15/09/2017
28/04/2013
Live Report
VADER + MELECHESH + STERBHAUS + W.I.L.D
Init Club, Roma (RM), 24/04/2013
21/09/2011
Live Report
SAMAEL + MELECHESH + KEEP OF KALESSIN + MINKUS
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 15/09/2011
09/02/2011
Live Report
NILE + MELECHESH + DEW-SCENTED + ZONARIA + DARKRISE
Treviso/Roma, 28/01-04/02/2011
 
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