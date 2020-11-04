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Unipol Dome - Milano
YOTH IRIA: ascolta il singolo ''Blessed Be Who Enters''
10/04/2026 - 18:48 (76 letture)

Sha
Venerdì 10 Aprile 2026, 23.22.51
2
Il primo singolo era superfigo, questo un po\' piattino...
lisablack
Venerdì 10 Aprile 2026, 22.05.34
1
Mmhh.. troppo lenta ragazzi
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YOTH IRIA: dettagli e singolo del nuovo ''Blazing Inferno''
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YOTH IRIA: disponibile un video dal disco di esordio
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