ENTER SHIKARI: pubblicano a sorpresa ''Lose Your Self''

|
L'alternative rock band inglese degli Enter Shikari ha pubblicato a sorpresa - in data 10 aprile 2026 - un nuovo album, Lose Your Self, tramite l'etichetta SO Recordings.
Qui sotto sono elencate le tracce che compongono l'uscita:
1. Lose Your Self
2. Find Out the Hard Way...
3. Dead in the Water
4. Demons
5. The Flick of a Switch I.
6. I Can't Keep My Hands Clean
7. It's OK
8. The Flick of a Switch II.
9. Shipwrecked!
10. Spaceship Earth (I. Avec Abandon)
11. Spaceship Earth (II. Angoscioso)
12. Spaceship Earth (III. Maestoso)
La band ha fornito anche delle spiegazioni legate a questo lancio "in sordina":
“Siamo felicissimi di presentare ‘Lose Your Self’ e di dare al pubblico la possibilità di ascoltare un album degli Shikari come mai prima d’ora: un’opera unitaria e coesa. Vogliamo che le persone intraprendano un vero e proprio viaggio con questo album e che si lascino guidare dalla sua musica. Niente anticipazioni, niente singoli, niente spiegazioni. Vogliamo che l’ascoltatore si immerga completamente nell’ascolto, senza essere bombardato da idee decontestualizzate o da spiegazioni preconfezionate. Semplicemente, presentiamo tutto in modo che l’ascoltatore possa immergersi completamente.”