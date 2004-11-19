SUFFOCATION: il batterista lascia la band

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Gli avranno offerto a\'bomba...Metredina, simpamina, aspirina, franceschina, cocaina e peperoncino di Caienna\" e lui giustamente ha rifiutato.
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Poteva essere un po\' più elegante, non so, avrebbe potuto dire che non ama ballare la bamba come qualcuno della band
RECENSIONI
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