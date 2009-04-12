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RUSH
Unipol Dome - Milano
VISION DIVINE: ecco il singolo ''18 (It Feels Like Heaven)''
16/04/2026 - 21:21 (251 letture)

metaldog
Venerdì 17 Aprile 2026, 21.52.45
6
e basta.... povero michelino. prima lione poi Giannini poi Luppi... ma per favore, stappate una birra fresca e godetevi la musica. in passato anchio sono stato critico con Michele, ma bisogna anche tollerare... come cantante non si tocca. La canzone spacca, il resto del disco sarà sicuramente molto power, in molte situazioni la band in passato si è esibita a 5 e non mi dispiace affatto. per me pollice su 👍
Master of Pizza
Venerdì 17 Aprile 2026, 18.18.49
5
Luppi ha rotto il cazzo, sempre le solite linee vocali per tutti i pezzi, tutte uguali quelle dei Vision Divine che sono uguali a quelle dei Secret Sphere che sono uguali a quelle dei Killing Touch. Dovrebbe tornare a cantare le cover AOR e lasciare stare il metal.
Dark_Nebula
Venerdì 17 Aprile 2026, 17.40.18
4
A me sinceramente questo brano non è piaciuto e faccio fatica ad ascoltarlo fino alla fine, contento che Luppi sia tornato, ma è un\'insieme di idee e parti già sentite ma senza la geniunità e profondità del passato. Spero cambino registro per il successivo nuovo materiale
Lux Chaos
Venerdì 17 Aprile 2026, 17.29.36
3
@Mic: già, stesso effetto che fa a me, Luppi mi ha stufato da secoli, sarà tecnicamente più impeccabile di Giannini, ma l\'ultimo disco per me era bellissimo. Con Luppi sembra di risentire lo stesso pezzo 200 volte, seppur buono. Vabbe...de gustibus dom sathanas
Mic
Venerdì 17 Aprile 2026, 16.27.45
2
Luppi gran voce ma alla lunga mi risulta stucchevole. Inoltre spero che non si comporti nei live con i vision divine come fa con la sua band di cover. L\"ho visto una decina di volte e spesso invece di cantare si lascia andare a battute e stronzate varie nelle quali si dilunga troppo e a me personalmente non ha mai fatto ridere
AlinoSky.
Venerdì 17 Aprile 2026, 15.07.31
1
Musica e testo di Fabio Lione. Bel pezzo comunque
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