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LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

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Unipol Dome - Milano
ELECTRIC CALLBOY: in arrivo il nuovo album ''Tanzneid''
16/04/2026 - 21:27 (172 letture)

Carmine
Venerdì 17 Aprile 2026, 14.11.41
4
Cringe.
Duke
Venerdì 17 Aprile 2026, 12.14.30
3
... ottimo...🤟
Rob Fleming
Venerdì 17 Aprile 2026, 9.25.43
2
In effetti, è una tamarraggine trascinante
Shock
Venerdì 17 Aprile 2026, 8.43.15
1
Ma come fanno a fare sempre dei pezzi così catchy e che allo stesso tempo il piede batte, la testa sbatte di brutto nel coro e nel breakdown. Autentici geni!!!!! Album dell\'anno a prescindere!!!!!!!
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