VOIVOD: in arrivo il nuovo Live Album con l'orchestra

I Voivod hanno annunciato per il 5 giugno la pubblicazione, tramite Century Media Records, del loro nuovo Live Album con l'orchestra Symphonique.
Di seguito potete ascoltare il singolo Forgotten in Space (Symphonique).
Tracklist:
01. Experiment (Symphonique) (07:43)
02. Holographic Thinking (Symphonique) (06:23)
03. The Unknown Knows (Symphonique) (05:10)
04. The End Of Dormancy (Symphonique) (08:33)
05. Into My Hypercube (Symphonique) (05:17)
06. Forgotten In Space (Symphonique) (06:27)
07. Cosmic Drama (Symphonique) (05:06)
08. Pre-Ignition (Symphonique) (05:24)
09. Nuclear War (Symphonique) (05:04)
10. Fall (Symphonique) (07:17)
11. Tribal Convictions (Symphonique) (05:07)
12. Astronomy Domine (Symphonique) (05:53) – Pink Floyd Cover Version