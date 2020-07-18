LYNCH MOB: a maggio esce il live album ''The Final Ride'', ascolta il primo singolo

I Lynch Mob
hanno pubblicato il 28 novembre 2025, tramite Frontiers Music Srl
, il loro nono e ultimo album, Dancing with the Devil
. Con l'uscita, il gruppo capitanato da George Lynch
ha dichiarato conclusa la propria attività in studio, come avevamo raccontato qui
.
La band ha ora annunciato un nuovo disco dal vivo, The Final Ride
, in arrivo il 29 maggio 2026, sempre per Frontiers Music Srl
.
La produzione è stata curata da Chuck Alkazian
presso i Pearl Sound Studios
in Michigan (USA), e i pezzi sono stati registrati durante il tour intitolato proprio The Final Ride
, conclusosi nel marzo 2025.
Ecco la tracklist:01. Lightning Strikes Again
02. River of Love
03. No Good
04. Caught Up
05. Hell Child
06. Let the Music Be Your Master
07. Time after Time
08. Paris is Burning
09. Rain
10. Street Fighting Man
11. It's Not Love
12. Wicked Sensation
La traccia conclusiva Wicked Sensation
è stata scelta come primo singolo promozionale: