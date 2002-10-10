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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
IRON MAIDEN: non parteciperanno alla cerimonia di introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame
18/04/2026 - 16:33 (159 letture)

progster78
Sabato 18 Aprile 2026, 19.24.15
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Bene così...fatto bene,prima vengono i live per i propri fans.
RECENSIONI
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