IRON MAIDEN: non parteciperanno alla cerimonia di introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame

Gli Iron Maiden
sono tra gli artisti che - insieme a Phil Collins
, Billy Idol
, gli Oasis
e i Joy Division
tra gli altri - sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame
.
La band, tramite i suoi membri, non ha mai taciuto la scarsa considerazione per l'associazione: tra musicisti e fan, difatti, sono frequenti le critiche al "board" che fa capo alla Hall of Fame
per le discutibili scelte ripetute in anno dopo anno, con esclusioni storiche che da molti sono state considerate ingiuste - basti pensare ai nomi aggiunti solo quest'anno, mentre la Hall of Fame
opera dal 1986 - e la ripetuta predilezione per artisti dal grande richiamo commerciale, ma di generi totalmente diversi da qualsiasi cosa che possa aver a che fare con il Rock - si pensi all'inserimento di Madonna
prima di Rush
e Deep Purple
, o di Jay-Z
, Eminem
, Cher
e Mary J. Blige
, mentre i Motörhead
sono ancora assenti.
Ora, il manager di lunga data del gruppo londinese, Rod Smallwood
ha confermato che la band non prenderà parte alla cerimonia di "investitura", che si terrà il 14 novembre 2026, ufficialmente per il fatto che in data 13 e 15 novembre gli Iron Maiden
terranno un concerto a Melbourne e uno Sydney, in Australia.
Ciononostante, Smallwood
ha tenuto ha ringraziare la Hall of Fame
e soprattutto a ricordare i membri del gruppo che hanno fatto parte della storia della band, da Paul Di'Anno
e Blaze Bayley
, da Dennis Stratton
a Clive Burr
, e ha affermato che il gruppo ha apprezzato questo riconoscimento, nell'arco delle celebrazioni per il cinquantesimo anno di attività, occorso nel 2025.
A latere, ricordiamo che la band sarà protagonista di un nuovo film-documentario, intitolato, Iron Maiden Burning Ambition
, che uscirà nei cinema italiani a partire dal 14 maggio, di cui abbiamo parlato qui
.