METAL FOR EMERGENCY: aggiunti al bill gli Embrace of Souls

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L'organizzazione del Metal for Emergency Festival ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, la presenza degli Embrace of Souls nel bill della nuova edizione del festival che si terrà il 22 agosto durante il Bum Bum Festival di Trescore Balneario (BG).
Di seguito potete leggere le loro parole:
💥 EMBRACE OF SOULS 💥
Sabato 22 agosto 🔥
Siamo entusiasti di annunciare una nuova, potente aggiunta al bill del Metal For Emergency 2026!
La band power metal italiana è nata nel 2021 da un’idea del batterista e compositore Michele Olmi, che ha riunito attorno a sé un gruppo di talentuosi musicisti.
Già dal primo album, "The Number of Destiny", il progetto ha ottenuto un grande consenso tra gli amanti del genere, sia in Italia che all'estero.
Nel 2024 è uscito il secondo lavoro, "Forever Part of Me", che ha visto la stabilizzazione della formazione.
Per il prossimo 22 maggio è prevista l'uscita del nuovo album "The Battle of the Dead", che sarà supportato da un'intensa attività live promozionale.
Gli Embrace of souls sono :
Giacomo Rossi: Vocals
Martina Mazzeo : Vocals
Xavier Rota: Bass
Edward de Rosa : Guitar
Davide Baldelli : Keyboards
Michele Olmi: Drums
Il programma, dopo con questo annuncio, è il seguente:
HEADLINER: TBA
Special guest: TBA
Support: TBA
Support: TBA
EMBRACE OF SOULS
INTEGRAL
STAY TUNED – STAY METAL 🤘
METAL FOR EMERGENCY - SABATO 22 Agosto 2026
PARCO LE STANZE (C/O BUM BUM FESTIVAL)
TRESCORE BALNEARIO – BERGAMO – ITALY
INGRESSO GRATUITO
www.metalforemergency.it
www.bumbumfestival.it