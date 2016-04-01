MASTERPLAN: disponibile ''Electric Nights'' da ''Metalmorphosis''

23/04/26
URAL
Anthropic Genetic Involution
24/04/26
TERROR
Still Suffer
24/04/26
GENERATION RADIO
Take Two
24/04/26
PURE WRATH
Bleak Days Ahead
24/04/26
PIG`S BLOOD
Destroying The Spirit
24/04/26
AVERSIO HUMANITATIS
To Become the Endless Static
24/04/26
DRUDKH
Thaw
24/04/26
HOKKA
Via Miseria IV
24/04/26
ARCHAIC OATH
Determined to Death and Beyond
24/04/26
ATLANTIC RIDGE
Atlantic Ridge
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
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FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
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PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
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TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano