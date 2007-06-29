     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/04/26
URAL
Anthropic Genetic Involution

24/04/26
TERROR
Still Suffer

24/04/26
GENERATION RADIO
Take Two

24/04/26
PURE WRATH
Bleak Days Ahead

24/04/26
PIG`S BLOOD
Destroying The Spirit

24/04/26
AVERSIO HUMANITATIS
To Become the Endless Static

24/04/26
DRUDKH
Thaw

24/04/26
HOKKA
Via Miseria IV

24/04/26
ARCHAIC OATH
Determined to Death and Beyond

24/04/26
ATLANTIC RIDGE
Atlantic Ridge

CONCERTI

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
DIMMU BORGIR: presentato il singolo ''Ascent''
23/04/2026 - 18:24 (48 letture)

RECENSIONI
80
70
76
90
84
88
92
90
91
ARTICOLI
12/12/2018
Live Report
KREATOR + DIMMU BORGIR + HATEBREED + BLOODBATH - THE EUROPEAN APOCALYPSE
Alcatraz, Milano (MI) - 06/12/2018
15/05/2017
Intervista
DIMMU BORGIR
Ripartire da una pagina bianca
15/06/2012
Live Report
DIMMU BORGIR
New Age-Estragon, Roncade (TV)-Bologna, 10-12/06/2012
03/10/2010
Live Report
DIMMU BORGIR + TRIPTYKON
Alcatraz, Milano, 27/09/2010
20/09/2010
Intervista
DIMMU BORGIR
Punto e a capo
29/06/2007
Intervista
DIMMU BORGIR
Parla Vortex
 
ALTRE NOTIZIE
23/04/2026 - 18:24
DIMMU BORGIR: presentato il singolo ''Ascent''
26/03/2026 - 21:57
DIMMU BORGIR: i dettagli del nuovo album ''Grand Serpent Rising''
05/08/2025 - 00:04
DIMMU BORGIR: aggiornamenti sul nuovo disco in studio
28/06/2025 - 22:04
DIMMU BORGIR: presentano il nuovo chitarrista
04/12/2024 - 11:27
DIMMU BORGIR: in studio per registrare un nuovo album
19/08/2024 - 10:24
DIMMU BORGIR: il chitarrista Galder lascia il gruppo e riavvia gli Old Man's Child
10/11/2023 - 00:39
DIMMU BORGIR: ascolta la cover di ''Perfect Strangers'' dei Deep Purple
20/10/2023 - 08:18
DIMMU BORGIR: in arrivo il disco di cover ''Inspiratio Profanus'', ascolta ''Black Metal''
23/07/2022 - 11:04
DIMMU BORGIR: a fine mese uscirà in vinile il live ''Northern Forces over Wacken''
31/05/2022 - 18:25
BLACK RIVER: nuovo album per la band con membri di Behemoth e Dimmu Borgir
ULTIME NOTIZIE
23/04/2026 - 18:38
KONQUEST: in streaming integrale il nuovo album
23/04/2026 - 18:35
AIRBOURNE: i dettagli del nuovo album omonimo
23/04/2026 - 18:29
KORN: online il singolo ''Reward the Scars'' dalla OST di ''Diablo IV - Lord Of Hatred''
23/04/2026 - 18:19
TABERNIS: guarda la clip di ''Apes Saltis''
23/04/2026 - 08:33
HECATE ENTHRONED: ascolta la nuova traccia
23/04/2026 - 08:27
RAVAGED BY THE YETI: a luglio ''Snowbound Horror'', ecco un brano
23/04/2026 - 08:23
TARJA: ecco il nuovo singolo in collaborazione con Dani Filth
23/04/2026 - 08:19
BATTLEROAR: disponibile lo streaming integrale di ''Petrichor''
21/04/2026 - 22:11
CARPENTER BRUT: una data a Milano il prossimo mese di novembre
21/04/2026 - 22:06
CRYPTA: annunciata la nuova chitarrista
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     