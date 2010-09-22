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LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

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HALL - PADOVA

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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
KORN: online il singolo ''Reward the Scars'' dalla OST di ''Diablo IV - Lord Of Hatred''
23/04/2026 - 18:29 (56 letture)

Nu Metal Head
Giovedì 23 Aprile 2026, 19.24.26
1
Riffone spettacolare e anche la voce c\'è... La classe non è acqua.
RECENSIONI
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Atlantico, Roma, 02/02/2015
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KORN + BULLET FOR MY VALENTINE + LOVE AND DEATH
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Palasharp, Milano, 22/09/2010
 
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