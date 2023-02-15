METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione

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L'organizzazione del Metal Machine Festival ha svelato tutti i dettagli di quella che sarà la nuova edizione che si terrà il 27 giugno presso il Parco dei Salici di Reggiolo (RE).
Di seguito potete leggere il comunicato stampa.
METAL MACHINE FESTIVAL 2026
Sabato 27 giugno 2026 torna il METAL MACHINE FESTIVAL!
Anche quest’anno avremo l’onore di ospitare grandissime band! A
chiudere la serata saranno i VISION DIVINE, alfieri del prog-power
nostrano e da poco riunitisi con Michele Luppi, voce di tre dischi
indimenticabili! Subito prima di loro si esibirà un vero e proprio pezzo di
storia: STRANA OFFICINA!
L’apertura della giornata sarà affidata ai REJECTDEATH, che hanno da
poco pubblicato il loro primo album, seguiti dai VODOO HIGHWAY, con le
loro sferzate hard rock!
Ecco quindi il running order:
- VISION DIVINE
- STRANA OFFICINA
- VODOO HIGHWAY
- REJECTDEATH
27 giugno 2026 @ Parco dei Salici di Reggiolo (RE). Presso il parco fiumi
di birra e ottimo cibo!
Ingresso gratuito – Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza
L’evento si svolgerà al coperto anche in caso di pioggia!
Pagina FB: https://www.facebook.com/metal.machine.festival
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/metal_machine_festival/