LUPPOLO IN ROCK: annunciati gli Stratovarius per la giornata del sabato

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L'organizzazione del Luppolo in Rock ha rivelato, attraverso i propri canali social, di aver confermato la partecipazione degli Stratovarius nella giornata del sabato dell'edizione 2026 del festival cremonese che si terrà nella solita location del Parco Ex Colonie Padane tra il 17 e il 19 luglio 2026.
Di seguito il comunicato stampa:
Comunicato stampa:
Gli STRATOVARIUS nella città di Stradivari. Sembra un giorno di parole, ma la classicità della band finlandese incontrerà la classicità dei violini del famoso liutaio sabato 18 luglio 2026 sul palco dell’ottava edizione del festival Luppolo in Rock che si svolgerà da venerdì 17 luglio a domenica 19 luglio 2026 alle Colonie Padane di Cremona.
La band finlandese rappresenta una delle massime vette del power metal. Maestri indiscussi nel creare brani serrati con riff aggressivi, melodie azzeccate, assoli di chitarre e tastiere, orchestrazioni, cori e riferimenti a sonorità neoclassiche e prog, gli STRATOVARIUS hanno fatto la storia del power metal grazie a ad album come “Episode” (1996) e “Visions” (1997), definendo i canoni dello stile power metal stesso.
Brani con ‘Black Diamond’, ‘Speed of Light’, ‘Kiss of Judas’, ‘Forever Free’ e la suite ‘Visions’ rappresentano ancora oggi gemme entrate di diritto nell’Olimpo del metal. Ma non solo: la band con l’ultimo album ‘Survive’ (2022) dimostra quanto l’ispirazione sia ancora dalla loro parte.Come nelle precedenti edizioni il Luppolo in Rock conferma il proprio assetto con tre giornate di concerti a pagamento, all’interno di una vasta area verde gratuita con Dj set, food & drink, mercatino a tema e bancarelle artigianali.
Da quest’anno c’è un’importante novità: Breakdown Tours è Official Travel Partner del festival.
Sono disponibili pacchetti hotel con o senza biglietto per vivere i tre giorni ad alta gradazione metal che offre ‘La città della musica’ senza pensieri.Sono inclusi navetta da e per il festival, colazione, gadget e sconti sul merch.
Ulteriori informazioni sul sito www.breakdowntours.com/luppolo.
Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); abbonamento ai tre giorni 179 euro (più i diritti di prevendita).Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com.
Link alla biglietteria www.liveticket.it/luppoloinrock.
Venerdì 17 luglio 2026
DEATH SS
THE 69 EYES
DEATHLESS LEGACY
SICK N‘BEAUTIFUL
EVILIZERS
DOSGAMOS
MY DARKEST RED
JOLLY ROX
Sabato 18 luglio 2026
DIRKSCHNEIDER
STRATOVARIUS
CRIMSON GLORY
PINO SCOTTO
MAYFIRE
LA MENADE
EXPIATORIA
SEPTEM
BÖLTHORN
Domenica 19 luglio 2026
Tba
OVERKILL
MARDUK
ROTTING CHRIST
DARKHOLD
CRIPPLE BASTARDS
INFECTION CODE
CRISALIDE
BID ZOGO