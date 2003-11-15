GODSMACK: nuova line-up e nuova musica nel 2027

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lethalzorker
Lunedì 27 Aprile 2026, 21.34.56
4
Gruppo della madonna! Meriterebbero più notorietà al posto dei soliti noiosi e monotoni gruppi thrash e death che riciclano sempre gli stessi pezzi
Epic
Lunedì 27 Aprile 2026, 21.20.05
3
Questa era una band fantastica, detestata da molti, quelli che sono fermi al 1991, ma di dischi belli ne hanno fatto tanti. Staremo a vedere cosa combineranno.
Indigo
Lunedì 27 Aprile 2026, 20.53.34
2
Ecco, tutta la recensione di Lighting up the sky basata sul fatto che si trattasse dell\'ultimo album e ora... Meno male avevo inserito alcuni dubbi al riguardo, così non devo riscriverla :; Anche io, come Skull, sono comunque interessato ad ascoltare questi Godsmack of Fire Aspettiamo e vediamo
SkullBeneathTheSkin
Lunedì 27 Aprile 2026, 19.22.40
1
Nonostante gli ultimi lavori non abbiano fatto gridare al miracolo, una notizia del genere non fa gridare allo scandalo... vedremo con cosa se ne usciranno questi Godsmack riverniciati. Io almeno un po\' di curiosità la ho!
RECENSIONI
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15/11/2003
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