GODSMACK: nuova line-up e nuova musica nel 2027

I Godsmack
torneranno con della nuova musica.
A darne conferma, il leader e membro fondatore Sully Erna
che ha spiegato la decisione, condivisa con il bassista Robbie Merrill
, di continuare con dei nuovi membri dopo l'addio di Shannon Larkin
e Tony Rombola
, usciti dal gruppo nel 2025 (ne abbiam parlato qui
).Erna
ha specificato come Lighting Up the Sky
rimarrà l'ultimo disco dei Godsmack
"originali", e come la musica a venire vada considerata figlia di un nuovo corso per la band di Lawrence (Massachusetts, USA), come una sorta di "Godsmack 2.0
", per citare sempre il musicista statunitense.
Contestualmente, il cantante ha ufficializzato i due nuovi membri della formazione, ossia il chitarrista Sam Koltun
, già al lavoro con Dorothy
e Faster Pussycat
, e il batterista Wade Murff
, già con i Daughtry
.
Un nuovo disco potrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2027, dunque non ci resta che attendere nuovi dettagli.