GODSMACK: nuova line-up e nuova musica nel 2027

27/04/2026 - 16:03 (212 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Gruppo della madonna! Meriterebbero più notorietà al posto dei soliti noiosi e monotoni gruppi thrash e death che riciclano sempre gli stessi pezzi 3 Questa era una band fantastica, detestata da molti, quelli che sono fermi al 1991, ma di dischi belli ne hanno fatto tanti. Staremo a vedere cosa combineranno. 2 Aspettiamo e vediamo Ecco, tutta la recensione di Lighting up the sky basata sul fatto che si trattasse dell\'ultimo album e ora... Meno male avevo inserito alcuni dubbi al riguardo, così non devo riscriverla :; Anche io, come Skull, sono comunque interessato ad ascoltare questi Godsmack of FireAspettiamo e vediamo 1 Nonostante gli ultimi lavori non abbiano fatto gridare al miracolo, una notizia del genere non fa gridare allo scandalo... vedremo con cosa se ne usciranno questi Godsmack riverniciati. Io almeno un po\' di curiosità la ho!