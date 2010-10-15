RIVERSIDE: lascia la band Mariusz Duda

27/04/2026 - 19:44 (450 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 16 Ho apprezzato molto il comunicato con cui Duda ha annunciato di aver lasciato il gruppo, finalmente qualcuno che non ricorre al solito copia e incolla d\'ordinanza ma che spiega in modo conciso il motivo, senza giustamente entrare nei particolari perché le questioni interne fra i membri è giusto che rimangano fra loro. Dopo ADHD non ero più riuscito a farmeli piacere fino agli ultimi due album, mi spiace che con tutta probabilità si scioglieranno ma almeno si congedano con un buon album all\'attivo e non per sfinimento. Questione ritardo della notizia: ahimè temo (ovviamente se le cose non stanno così i redattori sono liberi di smentirmi) che attualmente l\'organico di metallized che si occupa di prog metal sia alquanto rimaneggiato, purtroppo di recente non sono state pubblicate le recensioni degli ultimi buoni album dei Wolverine e degli italiani Inner Vitriol, che a mio avviso meritano veramente molta attenzione, peccato... 15 I Riverside non sono una band a sé stante, sono cuore e mente di Mariusz Duda, tutti gli album sono partoriti da una sua idea, compreso Wasteland quando avevo avuto la fortuna di intervistarlo pre concerto. Come si evince anche dal comunicato, non ci sono possibilità che la band continui, e questo è un durissimo colpo per noi fan. Molti diranno \"ma ci sono i Lunatic Soul\", verissimo, ma devo dire non li ho mai digeriti. Notizia orribile, musicalmente parlando la peggiore del 2026 14 Di solito non commento queste notizie, ma qui si parla di una perdita gigantesca che difficilmente non avrà ripercussioni sul futuro della band. Sono molto dispiaciuto. 13 I Riverside of Fire!!!!! 12 Perché vi disperate? C\'è Fabio Lione libero. 11 Pilastro della band fin dall\'inizio. La vedo dura per i Riverside proseguire senza il suo carisma creativo. Peccato. 10 Ottimo ragazzi (perché tali siamo). Grazie. 9 Rob,Through Shaded Woods merita...GT_Oro,bellissima The Old Peace. 8 Sono tutti più meno belli, anche se i primi più elettronici e dilatati... io sogno sempre un album a due con Steven Wilson, la collaborazione che hanno fatto sul testo di quel loro fan morto di leucemia è bellissima, altro che Storm Corrosion 7 Dato che siamo in tema posso dire che dei Lunatic Soul ho Walking on a Flashlight Beam ed ascoltato sino allo sfinimento The World Under Unsun (pur non ancora recensito). Altri suggerimenti su di loro? 6 Penso anche io che sia il capolinea. Anche se non era il membro fondatore, la sua voce e il suo basso erano troppo caratteristici per andare avanti senza. Mi dispiace perché sono stati una grande band, che per me non ha mai fatto passi falsi in discografia. 5 Un grandissimo peccato. Speriamo che un domani torni sui suoi passi. 4 Grande tristezza, ancora più grande considerando che l\'ultimo lavoro è stato davvero eccezionale...li ho seguiti dall\'inizio, Out of myself fu una piacevole sorpresa, Second Life Syndrome amore totale, ADHD una bomba di 44 minuti...poi la morte di Piotr e la resurrezione con Wasteland...e anche gli altri lavori non vanno affatto sottovalutati...grandissimi, ne sentirò la mancanza 3 Li ho colpevolmente scoperti tardi, ma ho recuperato praticamente tutta la discografia. Un grandissimo gruppo. Non solo, anche i Lunatic Soul mi piacciono altrettanto. Grande artista senza dubbio, staremo a vedere cosa farà. 2 Purtroppo non c\'è futuro...senza Duda non esistono i Riverside,una delle più belle realtà prog rock degli ultimi vent\'anni...notizia che mi ha messo al tappeto. 1 Grandissima band. Speriamo bene per il loro futuro.