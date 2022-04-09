ELECTRIC CALLBOY: guarda il live video di ''Still Waiting''

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28/04/2026 - 21:27 (54 letture)

fasanez
Martedì 28 Aprile 2026, 23.47.24
1
Beh, inizio veramente ad apprezzarli tanto, li trovo, a loro modo geniali, non nella cover in se, tra l\'altro fatta bene, ma in generale. e qui devo dire che il growl lo apprezzo, non lo amo, ma qui ci sta.
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