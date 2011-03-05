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NEVERMORE: nuovo album il prossimo anno
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Bacon Apocalypse
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Mamma mia sono spaventato e contento allo stesso tempo
lisablack
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2
Sostituire Warrel è dura.. Comunque bella notizia, band straordinaria
IlSeraf
Martedì 28 Aprile 2026, 22.27.09
1
Nevermore senza Warrel Dane? Bah, stiamo a vedere ma non sono molto fiducioso.
RECENSIONI
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08/03/2011
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Viper Club, Firenze, 05/03/2011
 
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