DARKFALL: ecco il singolo ''Bloodred Horizon''

30/04/26
MALHKEBRE
B.A.M.N.
01/05/26
VENOM
Into Oblivion
01/05/26
COGNIZANCE
In Light, No Shape
01/05/26
SEVENDUST
One
07/05/26
LYRRE
Nothing Is Promised
08/05/26
SOCIAL DISTORTION
Born To Kill
08/05/26
FROZEN SOUL
No Place of Warmth
08/05/26
DRACONIAN
In Somnolent Ruins
08/05/26
VILE DESOLATION
Annihilating the Consciousness
08/05/26
LAGO
Vigil
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano