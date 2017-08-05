METAL FOR EMERGENCY: in scaletta i Never Obey Again

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L'organizzazione del Metal for Emergency Festival ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, la presenza dei Never Obey Again nel bill della nuova edizione del festival che si terrà il 22 agosto durante il Bum Bum Festival di Trescore Balneario (BG).
Di seguito potete leggere le loro parole:
💥 NEVER OBEY AGAIN 💥
Sabato 22 agosto 🔥
Ad arricchire ulteriormente il bill del Metal For Emergency 2026 arrivano i NEVER OBEY AGAIN!
La band — sicuramente tra le realtà più in vista e sulla "rampa di lancio" del panorama alternative metal italiano — vanta già due album di successo: The End of an Era (2023) e Trust (2024), oltre a diversi singoli tra i quali i fortunati Plastic Love e What Lies Above.
i Never Obey again sono :
Carol : Voice
Ale : Guitar & Voice
Alex : Guitar
Trappo: Bass
Marco : Drums
📅 Il Programma Aggiornato
Alla luce di questo nuovo innesto, la lineup della giornata è la seguente:
HEADLINER: TBA
Special guest: TBA
Support: TBA
NEVER OBEY AGAIN
EMBRACE OF SOULS
INTEGRAL
STAY TUNED – STAY METAL 🤘
ℹ️ Info Utili
METAL FOR EMERGENCY – Sabato 22 Agosto 2026
📍 Dove: Parco Le Stanze (c/o BUM BUM FESTIVAL)
📍 Città: Trescore Balneario (Bergamo) – Italy
💰 Ingresso: GRATUITO
STAY TUNED – STAY METAL 🤘
🌐 www.metalforemergency.it
🌐 www.bumbumfestival.it