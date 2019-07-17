LUPPOLO IN ROCK: i Venom ultima band in cartellone

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L'organizzazione del Luppolo in Rock ha rivelato, attraverso i propri canali social, di aver confermato la partecipazione dei Venom come headliner della giornata di domenica dell'edizione 2026 del festival cremonese che si terrà nella solita location del Parco Ex Colonie Padane tra il 17 e il 19 luglio 2026.
Di seguito il comunicato stampa:
Comunicato stampa:
Sono i VENOM gli headliner che concluderanno l’ottava edizione del Luppolo in Rock domenica 19 luglio 2026. La storica band guidata da Cronos completa il programma dell’edizione numero otto della tre giorni a forti tinte metal che andrà in scena venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 alle Colonie Padane di Cremona.
Sul palco 26 band, italiane e straniere, che rappresentano tutte le evoluzioni che il metal ha avuto dalla sua nascita fino a oggi.E proprio i VENOM hanno rappresentato una band capace, con la loro musica, di creare nuovi universi sonori e di ispirare innumerevoli band, gettando le basi del metal estremo, in particolare del black metal.
Come nelle precedenti edizioni il Luppolo in Rock conferma il proprio assetto con tre giornate di concerti a pagamento, all’interno di una vasta area verde gratuita con Dj set, food & drink, mercatino a tema e bancarelle artigianali.Da quest’anno c’è un’importante novità: Breakdown Tours è Official Travel Partner del festival. Sono disponibili pacchetti hotel con o senza biglietto per vivere i tre giorni ad alta gradazione metal che offre ‘La città della musica’ senza pensieri.Sono inclusi navetta da e per il festival, colazione, gadget e sconti sul merch.
Ulteriori informazioni sul sito www.breakdowntours.com/luppolo.Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); abbonamento ai tre giorni 179 euro (più i diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com.Link alla biglietteria.
Venerdì 17 luglio 2026
DEATH SS
THE 69 EYES
DEATHLESS LEGACY
SICK N‘BEAUTIFUL
EVILIZERS
DOSGAMOS
MY DARKEST RED
JOLLY ROX
Sabato 18 luglio 2026
DIRKSCHNEIDER
STRATOVARIUS
CRIMSON GLORY
PINO SCOTTO
MAYFIRE
LA MENADE
EXPIATORIA
SEPTEM
BÖLTHORN
Domenica 19 luglio 2026
VENOM
OVERKILL
MARDUK
ROTTING CHRIST
DARKHOLD
CRIPPLE BASTARDS
INFECTION CODE
CRISALIDE
BID ZOGO