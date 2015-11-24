     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Veneficium - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/05/26
LYRRE
Nothing Is Promised

08/05/26
A FOREST OF STARS
Stack Overflow In Corpse Pile Interface

08/05/26
FROZEN SOUL
No Place of Warmth

08/05/26
VILE DESOLATION
Annihilating the Consciousness

08/05/26
DARKTHRONE
Pre-Historic Metal

08/05/26
YOTH IRIA
Gone With The Devil

08/05/26
DRACONIAN
In Somnolent Ruins

08/05/26
GALIBOT
Catabase

08/05/26
LAGO
Vigil

08/05/26
REXORIA
Fallen Dimension

CONCERTI

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
OPERA IX: presentato il singolo ''Saltatio Corvi''
05/05/2026 - 11:54 (160 letture)

Uno
Mercoledì 6 Maggio 2026, 8.46.27
5
Mah. Mi sembra un pezzo inconcludente che non arriva mai al dunque. Non mi fa di certo venir voglia di ascoltare tutto il disco.
Pink christ
Mercoledì 6 Maggio 2026, 7.31.07
4
Gran classe come sempre non vedo l\'ora che esca l\'album
lisablack
Martedì 5 Maggio 2026, 16.55.34
3
Non cedo l\'ora.. Eccellenti come sempre
lisablack
Martedì 5 Maggio 2026, 16.55.29
2
Non cedo l\'ora.. Eccellenti come sempre
lisablack
Martedì 5 Maggio 2026, 16.55.10
1
Non cedo l\'ora.. Eccellenti come sempre
RECENSIONI
70
50
70
85
78
83
ARTICOLI
24/11/2015
Live Report
OPERA IX + Guests
Blue Rose Saloon, Bresso (MI)
 
ALTRE NOTIZIE
05/05/2026 - 11:54
OPERA IX: presentato il singolo ''Saltatio Corvi''
23/03/2026 - 11:16
OPERA IX: tutti i dettagli e la titletrack del nuovo album ''Veneficium''
23/02/2026 - 10:28
OPERA IX: primi dettagli del nuovo album ''Veneficium''
30/07/2022 - 10:09
FORGOTTEN TOMB: tre date in Italia con gli Opera IX
06/11/2020 - 00:17
OPERA IX: pubblicano il nuovo brano ‘‘Season of the Witch’’
12/02/2019 - 20:35
OPERA IX: live il 22 febbraio a Torino
06/02/2019 - 12:08
OPERA IX: live il 24 febbraio in provincia di Como
27/10/2018 - 11:22
NECROMASS: il 24 novembre al Defrag di Roma al posto degli Opera IX
16/09/2018 - 09:42
OPERA IX: dal vivo il 24 novembre a Roma
17/04/2018 - 13:07
OPERA IX: copertina e tracklist di 'The Gospel'
ULTIME NOTIZIE
06/05/2026 - 12:07
NOCTURNAL REVERIES: ecco ''The Raven, Ajatus ja muisti''
06/05/2026 - 11:59
MIDNIGHT ODISSEY: ascolta un brano dal prossimo live album
06/05/2026 - 11:51
SHADOWBORNE: firmano con Scarlet Records, ecco i dettagli del disco di esordio
06/05/2026 - 11:46
ACACIA AVENUE: ascolta ''Stand Up''
06/05/2026 - 11:40
FLYKT: a giugno il nuovo ''Sinister Strain''
06/05/2026 - 11:34
SOLITUDE AETURNUS: si separano dal cantante Robert Lowe
05/05/2026 - 21:12
EVERGREY: ecco la clip di ''Leaving the Emptiness''
05/05/2026 - 20:53
AVALAND: previsto per ottobre il nuovo album
05/05/2026 - 20:41
THE ROLLING STONES: i dettagli di ''Foreign Tongues''
05/05/2026 - 12:47
CRADLE OF FILTH: rivelato il nuovo chitarrista
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     