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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
THE ROLLING STONES: i dettagli di ''Foreign Tongues''
05/05/2026 - 20:41 (148 letture)

progster78
Mercoledì 6 Maggio 2026, 8.15.49
1
Picasso ha fatto un ottimo lavoro con la copertina...i due pezzi sono buoni.
RECENSIONI
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s.v.
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25/06/2022
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Milano (MI), 21/06/2022
27/06/2014
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Circo Massimo, Roma, 22/06/2014
 
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