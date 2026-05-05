SHADOWBORNE: firmano con Scarlet Records, ecco i dettagli del disco di esordio

La formazione power metal svedese Shadowborne
ha rivelato, tramite i propri canali social, di aver firmato un contratto discografico con l'etichetta Scarlet Records
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Di seguito trovate i dettagli del disco di esordio Heaven's Falling
in uscita il 19 giugno e il singolo Heaven's Falling (Dragons' Hymn)
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Tracklist:01. Winter Is Coming (Heims Advenit)
02. High And Low
03. Wolf And The Queen
04. Custodians
05. Hold The Door
06. Heaven's Falling (Dragons' Hymn)
07. Strangers To Myself
08. The Wall
09. Raven
10. End Of The World