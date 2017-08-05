METAL FOR EMERGENCY: aggiunti gli Shores of Null alla lineup del festival

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L'organizzazione del Metal for Emergency Festival ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, la presenza degli Shores of Null nel bill della nuova edizione del festival che si terrà il 22 agosto durante il Bum Bum Festival di Trescore Balneario (BG).
Di seguito potete leggere le loro parole:
💥 SHORES OF NULL 💥
Sabato 22 agosto 🔥
C’è un nuovo -grande- nome nel cartellone del Metal For Emergency 2026: diamo il benvenuto agli SHORES OF NULL!
La band metal capitolina è una presenza costante nell'underground fin dal debutto nel 2013, avendo dato alla luce una serie di dischi di assoluto rilievo: “Quiescence” (Candlelight, 2014),
“Black Drapes For Tomorrow” (Candlelight/Spinefarm, 2017), “Beyond The Shores (On Death And Dying)” (Spikerot Records, 2020).
Il quarto album "The Loss Of Beauty", uscito a marzo 2023, è stato acclamato come uno dei migliori dischi dell'anno all'interno del genere. La band ha promosso l'uscita con un esteso tour tra Europa e
Regno Unito insieme a Swallow The Sun, Draconian e Avatarium, seguito da performance di rilievo in grandi festival come Hellfest, Rock Imperium e 70000 Tons Of Metal, consolidando ulteriormente il proprio status come una delle
forze emergenti più solide della scena metal.
gli Shores Of Null sono:
Davide Straccione : Vocals
Gabriele Giaccari : Guitars
Raffaele Colace : Guitars
Matteo Capozucca : Bass
Emiliano Cantiano : Drums
📅 Il Programma Aggiornato
Alla luce di questo nuovo innesto, la lineup della giornata è la seguente:
HEADLINER: TBA
Special guest: TBA
SHORES OF NULL
NEVER OBEY AGAIN
EMBRACE OF SOULS
INTEGRAL
STAY TUNED – STAY METAL 🤘
ℹ️ Info Utili
METAL FOR EMERGENCY – Sabato 22 Agosto 2026
📍 Dove: Parco Le Stanze (c/o Bum Bum Festival)
📍 Città: Trescore Balneario (Bergamo) – Italy
💰 Ingresso: GRATUITO
STAY TUNED – STAY METAL 🤘
🌐 www.metalforemergency.it
🌐 www.bumbumfestival.it