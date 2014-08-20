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DRAGONFORCE: accolgono in formazione Alissa White-Gluz
07/05/2026 - 20:58 (303 letture)

AlinoSky
Venerdì 8 Maggio 2026, 15.49.59
11
@ezio non è vero un bel niente, siete voi che gridate al complotto e ai poteri forti, avete rotto le scatole.
unkwn
Venerdì 8 Maggio 2026, 15.16.49
10
Power metal? Meglio dire poser metal
Ezio
Venerdì 8 Maggio 2026, 14.37.17
9
Invece è vero, con i blu medusa ha cavalcato la moda lgbt e woke, tutto finto e preparato a tavolino, poi ci sono le persone con le fette di salame sugli occhi che non se ne accorgono, mi spiace.
AlinoSky.
Venerdì 8 Maggio 2026, 13.10.53
8
Leggere \"moda* LGBT e woke mi fa scendere il latte alle ginocchia. Porca miseria che gente misera che siete
Uno
Venerdì 8 Maggio 2026, 13.10.40
7
Cosa fanno questi qui? Power? Non sarà certo l\'ngresso nella band di questa qui a farmi smettere di NON ascoltarli!
Korgull
Venerdì 8 Maggio 2026, 12.40.12
6
Che tra l\'altro i xe boni da magnar...xe che te bestemei a pearli. Ho notato cmq che é diventato blu anche il logo dei Dragonforce...fa tanto ridere
progster78
Venerdì 8 Maggio 2026, 11.15.34
5
Ormai el blu a va dappertutto Korgull...come el granso.
Ezio
Venerdì 8 Maggio 2026, 11.14.48
4
Ma dai questa alissa qua sta diventando una barzelletta, prima per cavalcare la moda lgbt e woke con i blu medusa adesso con questi qua, incredibile come le persone danno via il culo per un pò di grana e notorietà.
Korgull
Venerdì 8 Maggio 2026, 10.58.20
3
Che ridere fioi!
d.r.i.
Venerdì 8 Maggio 2026, 9.20.05
2
Ma che c*** ma davvero? Follia pura!
Sbarro
Venerdì 8 Maggio 2026, 3.24.18
1
È una presa per il culo o cosa?!?!?
RECENSIONI
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