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DRAGONFORCE: accolgono in formazione Alissa White-Gluz
07/05/2026 - 20:58 (303 letture)
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@ezio non è vero un bel niente, siete voi che gridate al complotto e ai poteri forti, avete rotto le scatole.
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Power metal? Meglio dire poser metal
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Invece è vero, con i blu medusa ha cavalcato la moda lgbt e woke, tutto finto e preparato a tavolino, poi ci sono le persone con le fette di salame sugli occhi che non se ne accorgono, mi spiace.
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Leggere \"moda* LGBT e woke mi fa scendere il latte alle ginocchia. Porca miseria che gente misera che siete
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Cosa fanno questi qui? Power? Non sarà certo l\'ngresso nella band di questa qui a farmi smettere di NON ascoltarli!
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Che tra l\'altro i xe boni da magnar...xe che te bestemei a pearli. Ho notato cmq che é diventato blu anche il logo dei Dragonforce...fa tanto ridere
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Ormai el blu a va dappertutto Korgull...come el granso.
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Ma dai questa alissa qua sta diventando una barzelletta, prima per cavalcare la moda lgbt e woke con i blu medusa adesso con questi qua, incredibile come le persone danno via il culo per un pò di grana e notorietà.
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Che ridere fioi!
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Ma che c*** ma davvero? Follia pura!
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È una presa per il culo o cosa?!?!?
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