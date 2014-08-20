DRAGONFORCE: accolgono in formazione Alissa White-Gluz

07/05/2026 - 20:58 (303 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 11 @ezio non è vero un bel niente, siete voi che gridate al complotto e ai poteri forti, avete rotto le scatole. 10 Power metal? Meglio dire poser metal 9 Invece è vero, con i blu medusa ha cavalcato la moda lgbt e woke, tutto finto e preparato a tavolino, poi ci sono le persone con le fette di salame sugli occhi che non se ne accorgono, mi spiace. 8 Leggere \"moda* LGBT e woke mi fa scendere il latte alle ginocchia. Porca miseria che gente misera che siete 7 Cosa fanno questi qui? Power? Non sarà certo l\'ngresso nella band di questa qui a farmi smettere di NON ascoltarli! 6 Che tra l\'altro i xe boni da magnar...xe che te bestemei a pearli. Ho notato cmq che é diventato blu anche il logo dei Dragonforce...fa tanto ridere 5 Ormai el blu a va dappertutto Korgull...come el granso. 4 Ma dai questa alissa qua sta diventando una barzelletta, prima per cavalcare la moda lgbt e woke con i blu medusa adesso con questi qua, incredibile come le persone danno via il culo per un pò di grana e notorietà. 3 Che ridere fioi! 2 Ma che c*** ma davvero? Follia pura! 1 È una presa per il culo o cosa?!?!?