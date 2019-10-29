     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/05/26
DARKTHRONE
Pre-Historic Metal

08/05/26
DRACONIAN
In Somnolent Ruins

08/05/26
YOTH IRIA
Gone With The Devil

08/05/26
LAGO
Vigil

08/05/26
A FOREST OF STARS
Stack Overflow In Corpse Pile Interface

08/05/26
VILE DESOLATION
Annihilating the Consciousness

08/05/26
FROZEN SOUL
No Place of Warmth

08/05/26
SOCIAL DISTORTION
Born To Kill

08/05/26
GALIBOT
Catabase

08/05/26
THE NARRATOR
Phosphor

CONCERTI

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
KHEMMIS: ecco ''Beneath the Scythe'' dal nuovo album
08/05/2026 - 10:50 (41 letture)

RECENSIONI
78
70
78
ALTRE NOTIZIE
08/05/2026 - 10:50
KHEMMIS: ecco ''Beneath the Scythe'' dal nuovo album
10/04/2026 - 18:56
KHEMMIS: l'album omonimo arriva in estate
15/10/2021 - 18:03
KHEMMIS: ascolta la nuova ''House of Cadmus''
10/09/2021 - 11:15
KHEMMIS: ecco i dettagli del nuovo ''Deceiver'', ascolta ''Living Pyre''
18/04/2021 - 13:06
KHEMMIS: si separano dal bassista Dan Beiers
05/01/2021 - 11:05
KHEMMIS: al lavoro sul quarto album
07/07/2020 - 17:23
KHEMMIS: online il nuovo EP ‘‘More Songs About Death Vol. 1.’’
17/04/2020 - 17:21
KHEMMIS: in streaming il brano ''A Conversation With Death''
15/03/2020 - 20:59
KHEMMIS: previsto per aprile il nuovo minialbum ''Doomed Heavy Metal''
29/10/2019 - 20:27
KHEMMIS: al lavoro sul quarto album
ULTIME NOTIZIE
08/05/2026 - 11:12
FLOTSAM AND JETSAM: annunciano ''Rats in the Temple''
08/05/2026 - 11:00
TRIOSPHERE: disponibili i dettagli del nuovo album
08/05/2026 - 10:54
TODOMAL: online un brano dal prossimo disco
08/05/2026 - 10:45
XANDRIA: ad agosto il nuovo album ''Eclipse'', in streaming un singolo
07/05/2026 - 21:04
PRIDE OF LIONS: a luglio il nuovo album
07/05/2026 - 20:58
DRAGONFORCE: accolgono in formazione Alissa White-Gluz
07/05/2026 - 20:55
METAL FOR EMERGENCY: aggiunti gli Shores of Null alla lineup del festival
07/05/2026 - 20:49
DOMINUM: presentato il nuovo singolo
07/05/2026 - 20:46
DRACONIAN: ecco la clip di ''Anima''
07/05/2026 - 20:38
VANDEN PLAS: ascolta ''Postcard to God'' ad ''AcCult II''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     