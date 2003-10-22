ANTHRAX: i primi dettagli di ''Cursum Perficio''

12/05/2026 - 17:49 (432 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 18 Copertina bella anche se adoro repka 17 Commento 14 : Se non fosse per il rosso-sangue, anche la copertina di un Martin Mystere. 16 La copertina è davvero notevole; i riferimenti alle copertine precedenti e il titolo \"porto a termine il percorso\" lasciano pensare a una sorta di sintesi di quanto fatto finora. Tutti gli album da Fistful... a Sound... secondo me sono da avere, poi la qualità è scemata (anche se devo dire che il tanto bistrattato Vol. 8 non mi è dispiaciuto). 15 Copertina tipo In Cauda Venenum degli Opeth: figa 14 Non male, sembra più la copertina di un Dylan Dog che di un album, un incrocio tra Magritte e Bosch. 13 A me la copertina piace moltissimo...ho dato un\'occhiata ai lavori di Mark Stutzman,veramente belli. 12 Alla fine dopo... Boh 6 anni credo(?) abbiamo le tracce e la copertina, nulla da aggiungere se non quello che ha detto Shock, per il resto ora aspettiamo un antipasto di tutto ciò, sperando che ne sia valsa la pena 11 In ogni caso si compra a scatola chiusa 10 Esatto @Shock! O la copertina di un gruppo prog che gioca con i quadri di Bosch o i Cathedral in versione splatter. Ciò detto...ascolterò qualche brano quando verrà proposto, ma gli Anthrax sono quelli che meno mi hanno preso nel genere. Anzi, dirò di più, tra quelli che ho il disco che più mi piace è il primo con Bush, il che è tutto dire 9 Copertina alla primi Fates Warning, ispirandosi, per l\' ambientazione, al Parco dei Mostri di Bomarzo. 8 Nessuna aspettativa per il disco, ma la copertina colpisce perchè sembra una dei Cathedral piuttosto che di un gruppo thrash. Comunque ci sono ampi riferimenti alle vecchie copertine. 7 Beh oggettivamente si poteva fare di meglio 6 Commenti 3,4,5: ma che cazzo dite??!!?? Oh ma siete bevuti??? 5 Sembra una copertina dei Dream Theater 4 Oddio che copertina brutta.. Ma che roba è? 3 Copertina che ti fa passare la voglia 2 Ottimo. Cover particolare. 1 Era ora!