     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Cursum Perficio - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/05/26
GEOFF TATE
Operation: Mindcrime III

15/05/26
BRUCE SOORD
Ghosts In The Park

15/05/26
CONFESS
Metalmorphosis

15/05/26
HELD.
Grey

15/05/26
FRONTLINE
Rebirth

15/05/26
GOZU
Gozu VI

15/05/26
PERIPHERY
A Pale White Dot

15/05/26
PORT NOIR
The Dark We Keep

22/05/26
ELVENKING
Rites of Disclosure [EP]

22/05/26
OPERA IX
Veneficium

CONCERTI

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
ANTHRAX: i primi dettagli di ''Cursum Perficio''
12/05/2026 - 17:49 (432 letture)

Nhandu chromatus
Mercoledì 13 Maggio 2026, 12.46.03
18
Copertina bella anche se adoro repka
LUCIO 77
Mercoledì 13 Maggio 2026, 12.06.28
17
Commento 14 : Se non fosse per il rosso-sangue, anche la copertina di un Martin Mystere.
Adoratore del cespuglietto muliebre
Mercoledì 13 Maggio 2026, 11.18.39
16
La copertina è davvero notevole; i riferimenti alle copertine precedenti e il titolo \"porto a termine il percorso\" lasciano pensare a una sorta di sintesi di quanto fatto finora. Tutti gli album da Fistful... a Sound... secondo me sono da avere, poi la qualità è scemata (anche se devo dire che il tanto bistrattato Vol. 8 non mi è dispiaciuto).
Korgull
Mercoledì 13 Maggio 2026, 10.41.32
15
Copertina tipo In Cauda Venenum degli Opeth: figa
No Fun
Mercoledì 13 Maggio 2026, 10.03.04
14
Non male, sembra più la copertina di un Dylan Dog che di un album, un incrocio tra Magritte e Bosch.
progster78
Mercoledì 13 Maggio 2026, 9.27.26
13
A me la copertina piace moltissimo...ho dato un\'occhiata ai lavori di Mark Stutzman,veramente belli.
Bacon Apocalypse
Mercoledì 13 Maggio 2026, 9.11.45
12
Alla fine dopo... Boh 6 anni credo(?) abbiamo le tracce e la copertina, nulla da aggiungere se non quello che ha detto Shock, per il resto ora aspettiamo un antipasto di tutto ciò, sperando che ne sia valsa la pena
Masterburner
Mercoledì 13 Maggio 2026, 8.41.45
11
In ogni caso si compra a scatola chiusa
Rob Fleming
Mercoledì 13 Maggio 2026, 8.20.57
10
Esatto @Shock! O la copertina di un gruppo prog che gioca con i quadri di Bosch o i Cathedral in versione splatter. Ciò detto...ascolterò qualche brano quando verrà proposto, ma gli Anthrax sono quelli che meno mi hanno preso nel genere. Anzi, dirò di più, tra quelli che ho il disco che più mi piace è il primo con Bush, il che è tutto dire
LUCIO 77
Mercoledì 13 Maggio 2026, 8.18.42
9
Copertina alla primi Fates Warning, ispirandosi, per l\' ambientazione, al Parco dei Mostri di Bomarzo.
Shock
Mercoledì 13 Maggio 2026, 8.07.09
8
Nessuna aspettativa per il disco, ma la copertina colpisce perchè sembra una dei Cathedral piuttosto che di un gruppo thrash. Comunque ci sono ampi riferimenti alle vecchie copertine.
N�esis
Mercoledì 13 Maggio 2026, 7.31.46
7
Beh oggettivamente si poteva fare di meglio
Mosher
Mercoledì 13 Maggio 2026, 3.21.34
6
Commenti 3,4,5: ma che cazzo dite??!!?? Oh ma siete bevuti???
Nick
Mercoledì 13 Maggio 2026, 1.25.31
5
Sembra una copertina dei Dream Theater
lisablack
Martedì 12 Maggio 2026, 22.46.13
4
Oddio che copertina brutta.. Ma che roba è?
Kronos
Martedì 12 Maggio 2026, 22.10.03
3
Copertina che ti fa passare la voglia
Galilee
Martedì 12 Maggio 2026, 21.53.47
2
Ottimo. Cover particolare.
Mic
Martedì 12 Maggio 2026, 21.12.20
1
Era ora!
RECENSIONI
68
58
50
55
84
85
75
90
87
80
ARTICOLI
22/12/2024
Live Report
ANTHRAX + KREATOR + TESTAMENT
Alcatraz, Milano (MI), 06/12/2024
25/11/2018
Live Report
SLAYER + LAMB OF GOD + ANTHRAX + OBITUARY
Mediolanum Forum, Assago (MI), 20/11/2018
12/11/2015
Live Report
SLAYER + ANTHRAX + KVELERTAK
Alcatraz, Milano (MI) , 05/11/2015
26/06/2014
Live Report
ANTHRAX
Orion Live Club, Ciampino (RM), 19/06/2014
18/06/2014
Live Report
SLAYER + ANTHRAX
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 15/06/2014
17/07/2011
Articolo
ANTHRAX
Scott Ian, la biografia
09/07/2011
Live Report
THE BIG 4 - METALLICA - SLAYER - MEGADETH - ANTHRAX
Arena Fiera, Rho (MI), 06/07/2011
29/06/2011
Articolo
ANTHRAX
Joey Belladonna, la biografia
 
ALTRE NOTIZIE
12/05/2026 - 17:49
ANTHRAX: i primi dettagli di ''Cursum Perficio''
20/03/2026 - 21:41
ANTHRAX: a settembre il nuovo album
30/10/2025 - 11:01
MEGADETH: una data con Anthrax, Black Label Society e Cavalera
18/07/2025 - 11:25
ANTHRAX: iniziata la fase di missaggio del nuovo disco
27/01/2025 - 00:21
ANTHRAX: il nuovo album esce in autunno
11/03/2024 - 00:04
ANTHRAX: aggiornamenti sulle registrazioni del nuovo album
23/01/2024 - 07:51
KREATOR: con Anthrax e Testament per una data
08/11/2023 - 11:27
ANTHRAX: iniziate le registrazioni delle parti vocali del nuovo album
05/10/2023 - 09:56
ANTHRAX: a breve al lavoro sulle parti vocali del nuovo album
03/08/2023 - 14:27
ANTHRAX: aggiornamenti sulle sessioni di registrazione del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
12/05/2026 - 18:47
MATTADOR: in streaming un singolo dal prossimo disco
12/05/2026 - 18:26
AMORPHIS: una data a Padova il prossimo febbraio
12/05/2026 - 18:08
AVANTASIA: in arrivo le ristampe in vinile dei primi due album per il venticinquesimo anniversario
12/05/2026 - 18:02
URKRAFT: ascolta ''Jaertegneren'' da ''Naturens Skrik''
12/05/2026 - 17:59
STEEL PANTHER: presentano il nuovo singolo
11/05/2026 - 11:12
SELLSWORD: annunciato il nuovo album ''...With Might and Vengeance''
11/05/2026 - 11:05
ISKANDR: a giugno il nuovo ''Sacraal''
11/05/2026 - 10:57
SAKIS TOLIS: in streaming il brano ''Bound by Fire''
11/05/2026 - 10:41
SALTATIO MORTIS: in streaming il singolo ''Tanz der Tausend Klingen''
09/05/2026 - 22:05
DOGSTAR: pubblicato il video di ''This Sphere''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     