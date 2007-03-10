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DEEP PURPLE: presentano il singolo ''Arrogant Boy''
14/05/2026 - 21:54 (338 letture)

progster78
Venerdì 15 Maggio 2026, 19.34.09
12
Vitadathrasher#8,con il master tape incluso...un tantino caro come prezzo
Micologo
Venerdì 15 Maggio 2026, 18.56.28
11
Bomba!
Micologo
Venerdì 15 Maggio 2026, 18.56.27
10
Bomba!
Matteo
Venerdì 15 Maggio 2026, 18.23.43
9
Pezzaccio,bello ,pimpante
Vitadathrasher
Venerdì 15 Maggio 2026, 16.39.11
8
Hanno fatto anche un revox in edizione limitata con tanto di bobine.....figata assurda per quelli che amano questi giocattoloni.
Testamatta ride
Venerdì 15 Maggio 2026, 15.06.52
7
Libertà in musica
Joker74
Venerdì 15 Maggio 2026, 13.48.25
6
Quando puoi permetterti di essere spensierato perchè non devi dimostrare nulla! Lunga vita ai DP
Gio 69
Venerdì 15 Maggio 2026, 10.01.22
5
Molto buono, immagino con Gillan degli d\'oro cioè dai primi Purple o quando era solista oppure in Born Again cosa sarebbero stati. Però se non sguaia ha sempre una bella voce. Attendiamo l\'album intero che promette moooolto bene.
AndreA
Venerdì 15 Maggio 2026, 9.41.22
4
più l\'ascolto e più mi piace. Poco più di tre minuti ma dentro c\'è tanta roba. Punto debole Gillan ma si fa apprezzare lo stesso (anche perché sono un suo fan 😁. Anche la produzione di Ezrin mi ha sorpreso positivamente, a dispetto del precedente. Spero in un bel disco.
Rob Fleming
Venerdì 15 Maggio 2026, 9.17.52
3
Canzone veramente ottima. Puro hard come va suonato. Ma la classe del gruppo viene fuori nel momento degli assoli che sono autenticamente prog a partire dal 1\'49\". E anche le linee vocali sono buone, ma se a cantarle fosse un altro sarebbero esplose (e io ero, e per certi versi sono, un fanboy di Ian Gillan)
GT_Oro
Giovedì 14 Maggio 2026, 22.56.21
2
Devo dire niente male
progster78
Giovedì 14 Maggio 2026, 22.28.07
1
Senti cosa ti combinano Airey e McBride...e vogliamo parlare di Paice? Si parte benissimo con questo singolo.Grandi Deep Purple!
RECENSIONI
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