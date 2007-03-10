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DEEP PURPLE: presentano il singolo ''Arrogant Boy''
14/05/2026 - 21:54 (338 letture)
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12
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Vitadathrasher#8,con il master tape incluso...un tantino caro come prezzo
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11
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Bomba!
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10
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Bomba!
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9
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Pezzaccio,bello ,pimpante
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8
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Hanno fatto anche un revox in edizione limitata con tanto di bobine.....figata assurda per quelli che amano questi giocattoloni.
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7
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Libertà in musica
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6
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Quando puoi permetterti di essere spensierato perchè non devi dimostrare nulla!
Lunga vita ai DP
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5
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Molto buono, immagino con Gillan degli d\'oro cioè dai primi Purple o quando era solista oppure in Born Again cosa sarebbero stati. Però se non sguaia ha sempre una bella voce. Attendiamo l\'album intero che promette moooolto bene.
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4
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più l\'ascolto e più mi piace. Poco più di tre minuti ma dentro c\'è tanta roba. Punto debole Gillan ma si fa apprezzare lo stesso (anche perché sono un suo fan 😁. Anche la produzione di Ezrin mi ha sorpreso positivamente, a dispetto del precedente. Spero in un bel disco.
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3
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Canzone veramente ottima. Puro hard come va suonato. Ma la classe del gruppo viene fuori nel momento degli assoli che sono autenticamente prog a partire dal 1\'49\". E anche le linee vocali sono buone, ma se a cantarle fosse un altro sarebbero esplose (e io ero, e per certi versi sono, un fanboy di Ian Gillan)
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Devo dire niente male
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Senti cosa ti combinano Airey e McBride...e vogliamo parlare di Paice?
Si parte benissimo con questo singolo.Grandi Deep Purple!
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