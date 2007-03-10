DEEP PURPLE: presentano il singolo ''Arrogant Boy''

14/05/2026 - 21:54 (338 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 Vitadathrasher#8,con il master tape incluso...un tantino caro come prezzo 11 Bomba! 10 Bomba! 9 Pezzaccio,bello ,pimpante 8 Hanno fatto anche un revox in edizione limitata con tanto di bobine.....figata assurda per quelli che amano questi giocattoloni. 7 Libertà in musica 6 Quando puoi permetterti di essere spensierato perchè non devi dimostrare nulla! Lunga vita ai DP 5 Molto buono, immagino con Gillan degli d\'oro cioè dai primi Purple o quando era solista oppure in Born Again cosa sarebbero stati. Però se non sguaia ha sempre una bella voce. Attendiamo l\'album intero che promette moooolto bene. 4 . Anche la produzione di Ezrin mi ha sorpreso positivamente, a dispetto del precedente. Spero in un bel disco. più l\'ascolto e più mi piace. Poco più di tre minuti ma dentro c\'è tanta roba. Punto debole Gillan ma si fa apprezzare lo stesso (anche perché sono un suo fan 😁. Anche la produzione di Ezrin mi ha sorpreso positivamente, a dispetto del precedente. Spero in un bel disco. 3 Canzone veramente ottima. Puro hard come va suonato. Ma la classe del gruppo viene fuori nel momento degli assoli che sono autenticamente prog a partire dal 1\'49\". E anche le linee vocali sono buone, ma se a cantarle fosse un altro sarebbero esplose (e io ero, e per certi versi sono, un fanboy di Ian Gillan) 2 Devo dire niente male 1 Senti cosa ti combinano Airey e McBride...e vogliamo parlare di Paice? Si parte benissimo con questo singolo.Grandi Deep Purple!