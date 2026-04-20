SCHEFF TOLLE ADRIAENS: pubblicata la titletrack del nuovo album

22/05/26
IMPURE WILHELMINA
Le Sanglot
22/05/26
WITCHING HOUR
Descending... Where Time Has Ceased to Exist
22/05/26
HORRIFIC VISIONS
Remnants of Atrophy
22/05/26
EMBRACE OF SOULS
The Battle of the Dead
22/05/26
DIMMU BORGIR
Grand Serpent Rising
22/05/26
OPERA IX
Veneficium
22/05/26
AYREON
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time [Live Album]
22/05/26
BOYS FROM HEAVEN
The Wanderer
22/05/26
SANDSTORM
Dungeon of Death
22/05/26
SHEWOLFF
We`re All Gonna Fukkin` Die [Mini Album]
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano