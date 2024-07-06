STEVE CROPPER AND THE MIDNIGHT HOUR: ad agosto l'album postumo ''Watching the Tide''

|
Il prossimo 28 agosto vedrà la luce, tramite MLG, Watching the Tide, album postumo di Steve Cropper e del suo progetto The Midnight Hour.
Di seguito potete ascoltare Ticket First.
Tracklist:
01. Tandoori Chicken
02. Ticket First Feat. Eric Clapton
03. My Angels Are Calling Feat. Billy Gibbons & Brian May
04. Until Now Feat. Ron Wood
05. Blood From A Stone
06. Here & Gone
07. It's Gonna Get Worse
08. Down & Out
09. Stand Right Here Feat. Billy Gibbons & Ana Grosh
10. Tipoff To The Ripoff
11. House Of Cards
12. Tandoori Chicken Part 2