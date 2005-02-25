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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

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RUSH
Unipol Dome - Milano
YES: disponibile ''Turnaround Situation'' da ''Aurora''
20/05/2026 - 18:07 (150 letture)

Rob Fleming
Giovedì 21 Maggio 2026, 10.52.52
5
Amico mio, cosa credi che non gliene abbia date di possibilità? Yessongs lo presi in vinile quando ero al liceo - praticamente c\'è tutto Close to the Edge - e Fragile poco dopo. Ho ascoltato ancora e a lungo (in rete sia chiaro), proprio quelli che dici tu + Relayer, 90125 e Big Generator (questo in diretta ai tempo con Anderson Bruford Wakeman Howe, cassetta originale che ho tirato via). Non ce la faccio proprio. Cacchio! In Crises di Mike Oldifield salto sempre quella in cui canta lui (e dire che Roger Chapman non è una voce facile)
progster78
Giovedì 21 Maggio 2026, 9.30.18
4
*importantissimi,ormai scrivo a caz.. ogni volta
progster78
Giovedì 21 Maggio 2026, 9.29.09
3
Rob Fleming,per quanto riguarda me è il contrario...adoro quella voce eterea. Cmq gli imprescindibili sono The Yes Album,Fragile e Close To The Edge anche se ce ne sarebbero altri ma questi tre sono inportantissimi...prova a dargli una possibilità.
Rob Fleming
Giovedì 21 Maggio 2026, 8.52.45
2
Te pensa che, per me, non essere Anderson è un valore aggiunto. Purtroppo, lo ricorda invece sin troppo. Io il prog l\'ho bazzicato in lungo ed in largo, ma gli YES non li ho mai mandati giù solo a causa di Jon Anderson. Musicisti strepitosi, impasti vocali spettacolari, un basso che ce ne sono stati pochi nel mondo del rock/pop, ma...una voce insopportabile. Mi urta proprio. Peccato. Sicuramente mi perdo qualcosa, ma oltre a YESSONGS e Fragile non sono riuscito mai andare (ricordo che mi piaceva DRAMA. Chissà perché).
progster78
Mercoledì 20 Maggio 2026, 20.02.20
1
Non sarà Anderson ma quanto canta Davison mi sento in pace con il mondo...pezzo elegante in classico stile Yes degli ultimi lavori.
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