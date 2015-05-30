METALITALIA.COM FESTIVAL: nuove conferme per la prossima edizione

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Lo staff del Metalitalia.com Festival ha annunciato nuove conferme per il bill della nuova edizione
Qui di seguito il comunicato:
Metalitalia.com, in collaborazione con MC² Live, Cerberus Booking e Live Club, è felice di rendere note le nuove conferme per la tredicesima edizione del Metalitalia Festival, in programma per Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2026 presso il Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). L’evento sarà preceduto da un esclusivo Warm Up Party, che si svolgerà Venerdì 25 settembre presso lo storico Bloom di Mezzago, i cui dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.
Come da tradizione, il festival vedrà la presenza di numerose band internazionali e show esclusivi. Immancabili inoltre i meet & greet gratuiti con gli artisti, un ricco metal market e la Metalitalia Ink, l’area interamente dedicata al mondo dei tatuaggi e della body art.
SABATO 26 SETTEMBRE
Oltre agli headliner PARADISE LOST – protagonisti con uno speciale concerto “by request” – e a special guest d’eccezione come AMENRA, NOVEMBRE e 1914, siamo felici di confermare la partecipazione degli HARAKIRI FOR THE SKY e dei NERO DI MARTE.
Gli HARAKIRI FOR THE SKY sono ormai una delle realtà più apprezzate della scena post-black metal europea grazie a un sound malinconico e intenso capace di unire slanci estremi e melodie dal forte impatto emotivo.
I NERO DI MARTE rappresentano invece una delle proposte più originali e visionarie del metal italiano contemporaneo. Il quartetto si è distinto negli anni per una formula che intreccia metal estremo, progressive e sonorità sperimentali, dando vita a composizioni imprevedibili e ricche di tensione.
DOMENICA 27 SETTEMBRE
Venendo alla giornata di domenica, la quale vedrà i CORONER come headliner e, a seguire, importanti show firmati FEAR FACTORY, DEMOLITION HAMMER e SADIST – i quali per l’occasione proporranno un set speciale dedicato a “Tribe” – siamo felici di dare il benvenuto a tre eccellenze del death metal tecnico: ALLEGAEON, GOROD e ABYSMAL DAWN.
Gli ALLEGAEON sono considerati uno dei nomi di punta del moderno technical death metal americano grazie a una proposta che combina tecnica sopraffina, aggressività e aperture particolarmente ariose.
I francesi GOROD porteranno invece sul palco la loro inconfondibile miscela di death metal tecnico, groove e soluzioni progressive, formula che li ha resi nel tempo una vera istituzione per gli appassionati del genere. A completare il nuovo lotto di conferme troviamo gli ABYSMAL DAWN, formazione losangelina nota per un death metal tagliente e dinamico, capace di fondere velocità e tecnica con grande maestria.
Altri gruppi e tutti i dettagli sulle altre iniziative che da sempre fanno parte del festival verranno annunciati nelle prossime settimane!
DAY 1 – Sabato 26 settembre 2026
PARADISE LOST – Special show “by request”
AMENRA
Tba
HARAKIRI FOR THE SKY
NOVEMBRE
1914
NERO DI MARTE
Tba
DAY 2 – Domenica 27 settembre 2026
CORONER
FEAR FACTORY
DEMOLITION HAMMER
SADIST – “Tribe” Special show
Tba
ALLEGAEON
GOROD
ABYSMAL DAWN
BIGLIETTI (invariati rispetto agli ultimi due anni)
Giornata Singola: in prevendita 49€ + d.p. | alla cassa 60€
Abbonamento 2 giorni + warm up: in prevendita 79€ + d.p. | alla cassa 90€
Biglietti disponibili da ora su Vivaticket, Ticketone, Ticketmaster e TicketSMS.
HOTEL CONVENZIONATO e SERVIZIO NAVETTA
La struttura convenzionata con Metalitalia Festival 2026 sarà il B&B HOTELS Park Hotel Cassano, un albergo quattro stelle situato a soli dieci minuti dal Live Club. Ecco le tariffe:
Singola o doppia a uso singolo: 80€ colazione inclusa
Doppia o matrimoniale: 90€ colazione inclusa
Tripla: 105€ colazione inclusa
*IVA inclusa, tassa di soggiorno di 4 euro a persona esclusa
Per usufruire della convenzione a prezzi scontati, effettua la prenotazione direttamente (non tramite Booking.com o altri siti) e comunica all’hotel il codice “METALITALIA 2026“. In fase di check-in ti verrà richiesto il biglietto del festival.
L’hotel offre anche un servizio navetta da e per il Live Club. Per tariffe, prenotazioni e informazioni rivolgiti alla reception o contatta la struttura.
Indirizzo e contatti:
Park Hotel Cassano
Strada Provinciale SP 104
20062 Cassano d’Adda
Mail: parkhotelcassano@gmail.com
Telefono: +39 340 1931932
WhatsApp: +39 340 1931932
Sito: www.hotel-bb.com/it/hotel/cassano
Info:
METALITALIA FESTIVAL
www.metalitalia-festival.com
www.facebook.com/Metalitalia.comFestival
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Time To Kill Records
www.timetokillrecords.com
Artwork a cura di Clod The Ripper