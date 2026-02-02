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RUSH
Unipol Dome - Milano
BOYS FROM HEAVEN: ecco ''Hotline''
25/05/2026 - 17:44 (115 letture)

progster78
Lunedì 25 Maggio 2026, 20.00.08
1
Veramente bello,ricorda le atmosfere dei Foreigner...poi quel sax a 3 minuti e 33 secondi ci sta benissimo.
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