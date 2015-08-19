VALLORCH: annunciano un nuovo tour

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I Vallorch hanno annunciato, tramite i propri canali social, che tra i mesi di maggio e luglio saranno in giro per l'Italia per sette date per il loro The Calling 2026 Tour.
VALLORCH - 2026 TOUR 🌕
The Abyss Booking and Promotion e Rockshots Records sono orgogliosi di annunciare il ritorno dei Vallorch sui palchi italiani con il “The Calling 2026” tour.
Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nella prima parte della tournée e il successo dell’album “The Circle”, la folk metal band veneta torna on the road per una seconda intensa tornata di concerti attraverso tutta la penisola.
Attivi dal 2010 e ormai nome consolidato della scena folk metal italiana, i Vallorch porteranno nuovamente dal vivo tutta l’energia e l’atmosfera del loro ultimo lavoro discografico, insieme ai brani più amati del repertorio della band.
Con un mix di melodie evocative, aggressività metal e rituali pagano, il “The Calling 2026 Tour” porta una nuova serie di appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del genere.
La leg primaverile/estiva toccherà numerose città italiane nel corso della primavera e dell’estate 2026:
29 MAG - NERVIANO (MI) | @bigbangmusicfest w/ @folkstone_official
12 GIU - CASIRATE D’ADDA (BG) | @strigarium
13 GIU - MONTEBELLO VICENTINO | @ilborgomontebello
20 GIU - ROVELLASCA (CO) | ROCKSHOTS NIGHT | @dedolormh_real
03 LUG - MONTEBELLUNA (TV) | TÍR NA NÒG @teutatarvos
04 LUG - MONTEMARCIANO (AN) | @metalfest.montemarciano
09 LUG - VICENZA (VI) | @ferrock_festival w/ @elvenking.official
🌑🌒🌓🌔 JOIN THE CIRCLE 🌕🌖🌗🌘