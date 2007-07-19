KAMELOT: uscirà ad agosto il nuovo ''Dark Asylum''

I Kamelot
hanno annunciato per il 28 agosto la pubblicazione, tramite Napalm Records
, del loro nuovo album Dark Asylum
.
Restiamo in attesa del primo singolo.
Tracklist:01. Sanctorium
02. Ashen World (feat. Ignacia Fernández)
03. Dark Asylum
04. Sanctuary (feat. Clémentine Delauney & Ignacia Fernández)
05. Nocte Veritas
06. One Last Masquerade (feat. Tobias Sammet)
07. Ivy, My Dear
08. Godlike Alchemy
09. The Sleeping Mind (Orphic Paradigm)
10. Kaleidoscope
11. Enigma (Think of Me)
12. Cassandra’s Disease
13. Beneath the Moon (Tunglið) (feat. Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold, Lea-Sophie Fischer)
14. The Puppet King
15. Sanctum Requiem
Ricordiamo inoltre che la band sarà in Italia per due date (qui la notizia
) a supporto del nuovo album il prossimo autunno.