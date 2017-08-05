METAL FOR EMERGENCY: confermati i Labyrinth

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L'organizzazione del Metal for Emergency Festival ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, la presenza dei Labyrinth nel bill della nuova edizione del festival che si terrà il 22 agosto durante il Bum Bum Festival di Trescore Balneario (BG).
Di seguito potete leggere le loro parole:
💥 LABYRINTH 💥
Sabato 22 agosto 🔥
Gli special guest del Metal For Emergency 2026: sono i LABYRINTH!
Fondati nel 1992, i Labyrinth continuano a rappresentare uno dei nomi più autorevoli del panorama metal europeo. Con una carriera che attraversa tre decenni, la band toscana ha saputo fondere la velocità del power metal con
la complessità del progressive, creando un sound distintivo che ha ridefinito i canoni del genere a livello globale.
Oggi, con oltre trent'anni di attività, i Labyrinth restano un punto di riferimento imprescindibile, continuando a ispirare le nuove generazioni di musicisti e a mantenere viva la fiamma del metal tricolore nel mondo.
i LABYRINTH sono :
Roberto Tiranti : Vocals
Andrea Cantarelli : Guitars
Olaf Thorsen : Guitars
Oleg Smirnoff : Keyboards and piano
Nik Mazzucconi : Bass
Matt Peruzzi : Drums
📅 Il Programma Aggiornato
In attesa dell' HEADLINER, la lineup ad oggi è così composta:
HEADLINER: TBA
LABYRINTH
SHORES OF NULL
NEVER OBEY AGAIN
EMBRACE OF SOULS
INTEGRAL
STAY TUNED – STAY METAL 🤘
ℹ️ Info Utili
METAL FOR EMERGENCY – Sabato 22 Agosto 2026
📍 Dove: Parco Le Stanze (c/o Bum Bum Festival)
📍 Città: Trescore Balneario (Bergamo) – Italy
💰 Ingresso: GRATUITO
STAY TUNED – STAY METAL 🤘
🌐 www.metalforemergency.it
🌐 www.bumbumfestival.it