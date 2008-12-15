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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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Unipol Dome - Milano
GRETA VAN FLEET: ascolta la nuova ''Play Your Games''
29/05/2026 - 17:34 (257 letture)

Hellion
Sabato 30 Maggio 2026, 12.15.08
7
Mamma mia che pena.
Galilee
Sabato 30 Maggio 2026, 9.20.37
6
Sono al quarto album? La canzone parte e sembra già un pezzo degli Zep. Orco diavolo. Poi vabbè il tipo inizia a cantare. Terribili. E che musicalmente sono anche bravi.
Shock
Sabato 30 Maggio 2026, 7.58.47
5
All\'inizio erano veramente promettenti, derivati al massimo (e non freschi ed originali come ha detto qualcUNO) ma potevano essere veramente un gruppo valido, ma poi sono diventati insipidi e Joshua veramente insopportabile con questi urli sguaiati ed inutili, e se continua così perderà presto pure la voce.
Duke
Venerdì 29 Maggio 2026, 22.26.23
4
...mai piaciuti.....che cazzo ha da urlare tanto....una cornacchia...
Rob Fleming
Venerdì 29 Maggio 2026, 22.26.06
3
Per quanto mi piacevano all\'inizio quanto li trovo insopportabili ora. Meglio, non sopporto la gallina strozzata. Perché suo fratello con un cantante che canta e non gracchia ha tirato fuori un vero gioiello con i Mirador
progster78
Venerdì 29 Maggio 2026, 20.43.40
2
Wanna Marchi?
No Fun
Venerdì 29 Maggio 2026, 20.20.34
1
Giuro mi stava piacendo poi il cantante non so cosa gli sia successo, forse ha avuto un malore ma ha cominciato a gridare in modo insopportabile e ho bloccato il video
RECENSIONI
74
s.v.
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