GRETA VAN FLEET: ascolta la nuova ''Play Your Games''

29/05/2026 - 17:34 (257 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Mamma mia che pena. 6 Sono al quarto album? La canzone parte e sembra già un pezzo degli Zep. Orco diavolo. Poi vabbè il tipo inizia a cantare. Terribili. E che musicalmente sono anche bravi. 5 All\'inizio erano veramente promettenti, derivati al massimo (e non freschi ed originali come ha detto qualcUNO) ma potevano essere veramente un gruppo valido, ma poi sono diventati insipidi e Joshua veramente insopportabile con questi urli sguaiati ed inutili, e se continua così perderà presto pure la voce. 4 ...mai piaciuti.....che cazzo ha da urlare tanto....una cornacchia... 3 Per quanto mi piacevano all\'inizio quanto li trovo insopportabili ora. Meglio, non sopporto la gallina strozzata. Perché suo fratello con un cantante che canta e non gracchia ha tirato fuori un vero gioiello con i Mirador 2 Wanna Marchi? 1 Giuro mi stava piacendo poi il cantante non so cosa gli sia successo, forse ha avuto un malore ma ha cominciato a gridare in modo insopportabile e ho bloccato il video