SALTATIO MORTIS: i dettagli del secondo EP Widerstand

I Saltatio Mortis
hanno reso disponibile, tramite i propri canali social, il lyric video di Herz aus Stein
. Il brano è tratto dal secondo dei cinque Ep - intitolato Widerstand
- che andranno a comporre il nuovo album in uscita nel 2027 Staub und Schatten
(qui i dettagli
del primo EP).
Ogni EP accompagna uno dei cinque libri della saga fantasy Der Prinz von Staub und Schatten
dello scrittore fantasy tedesco Torsten Weitze
.
Tracklist Staub & Schatten 1: Heimkehr EP01. Ein Neuer Anfang
02. Ich Schrei Deinen Namen...
03. Stormbringer (feat. Miracle of Sound)
Tracklist Staub & Schatten 2: Widerstand EP:04. Ich Habe Keine Angst
05. Tanz der Tausend Klingen
06. Herz aus Stein