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Unbridled - Album Cover
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DISCHI IN USCITA

05/06/26
EVERGREY
Architects Of A New Weave

05/06/26
CYHRA
Requiem for a Pipe Dream

05/06/26
GUILT TRIP
Armour Of Angels

10/06/26
VEHEMENCE
Assiégé Pour l`Éternité

12/06/26
YES
Aurora

12/06/26
HEAVENWOOD
The Tarot of the Bohemians - Part II

12/06/26
VANDEN PLAS
AcCult II

12/06/26
BIG|BRAVE
In Grief or In Hope

12/06/26
KHEMMIS
Khemmis

12/06/26
LOCKHART
City Pulse

CONCERTI

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
PRIDE OF LIONS: presentano il brano ''Edge of Forever''
02/06/2026 - 13:52 (105 letture)

RECENSIONI
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ALTRE NOTIZIE
02/06/2026 - 13:52
PRIDE OF LIONS: presentano il brano ''Edge of Forever''
07/05/2026 - 21:04
PRIDE OF LIONS: a luglio il nuovo album
09/10/2020 - 11:19
PRIDE OF LIONS: ascolta la nuova ''Heart of the Warrior''
18/09/2020 - 00:35
PRIDE OF LIONS: ascolta la titletrack del nuovo album ‘‘Lion Heart’’
12/08/2020 - 18:34
PRIDE OF LIONS: previsto per ottobre il nuovo disco ''Lion Heart'', ecco il primo singolo
03/06/2020 - 15:06
PRIDE OF LIONS: ecco il video di ''Sound of Home''
18/01/2017 - 16:09
PRIDE OF LIONS: guarda il nuovo video
04/01/2017 - 18:14
PRIDE OF LIONS: online un altro brano
14/12/2016 - 07:53
PRIDE OF LIONS: nuovo brano ascoltabile in straming
29/11/2016 - 18:42
PRIDE OF LIONS: nuovo brano disponibile
ULTIME NOTIZIE
02/06/2026 - 14:40
WOEWARDEN: in arrivo il nuovo album
02/06/2026 - 14:20
WAILIN STORMS: in streaming la nuova ''You Never Answered''
02/06/2026 - 14:08
PSYCROPTIC: a luglio il nuovo album
29/05/2026 - 18:18
ISKANDR: in streaming un nuovo brano
29/05/2026 - 18:12
SALTATIO MORTIS: i dettagli del secondo EP Widerstand
29/05/2026 - 17:57
VICE BUSINESS ONLY: ecco il secondo singolo ''Monsters!''
29/05/2026 - 17:39
JUDICATOR: online un video dall'ultimo disco
29/05/2026 - 17:34
GRETA VAN FLEET: ascolta la nuova ''Play Your Games''
29/05/2026 - 17:31
GREEN CARNATION: guarda il nuovo video
29/05/2026 - 17:20
THE OCEAN: presentano il brano ''Light Pollution'' da ''Solaris''
 
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