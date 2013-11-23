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DISCHI IN USCITA

05/06/26
EVERGREY
Architects Of A New Weave

05/06/26
CYHRA
Requiem for a Pipe Dream

05/06/26
GUILT TRIP
Armour Of Angels

10/06/26
VEHEMENCE
Assiégé Pour l`Éternité

12/06/26
YES
Aurora

12/06/26
HEAVENWOOD
The Tarot of the Bohemians - Part II

12/06/26
VANDEN PLAS
AcCult II

12/06/26
BIG|BRAVE
In Grief or In Hope

12/06/26
KHEMMIS
Khemmis

12/06/26
LOCKHART
City Pulse

CONCERTI

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
AVATAR: ecco il singolo ''Crying Fire''
04/06/2026 - 21:15 (70 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/03/2026
Live Report
AVATAR + ALIEN WEAPONRY + WITCH CLUB SATAN
Alcatraz, Milano (MI), 03/03/2026
30/07/2025
Live Report
IRON MAIDEN + AVATAR
Stadio Euganeo, Padova (PD), 12/07/2025
25/05/2017
Intervista
AVATARIUM
Nuovi colori per il nostro sound
05/01/2014
Intervista
AVATAR
Il valzer nero
28/11/2013
Live Report
AVENGED SEVENFOLD + FIVE FINGER DEATH PUNCH + AVATAR
Mediolanum Forum, Assago (MI), 23/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
04/06/2026 - 21:15
AVATAR: ecco il singolo ''Crying Fire''
17/12/2025 - 22:03
EPICA: il singolo ''Avatar - The Final Incarnation''
31/10/2025 - 18:25
AVATAR: guarda la clip di ''Don't Go in the Forest''
04/10/2025 - 00:43
AVATAR: i dettagli e il singolo ''Death and Glitz'' dal nuovo ''Don't Go in the Forest''
27/08/2025 - 16:11
AVATAR: i primi dettagli e un nuovo singolo da ''Don't Go in the Forest''
18/07/2025 - 21:16
AVATAR: presentato il nuovo singolo
28/05/2025 - 00:02
AVATAR: online il brano inedito ‘‘Captain Goat’’
17/12/2024 - 11:53
AVATAR: a gennaio in studio di registrazione
04/11/2024 - 09:03
AVATARIUM: online il video di ''I See You Better In The Dark''
20/09/2024 - 16:56
AVATARIUM: il videoclip della titletrack del nuovo album ''Between You, God, The Devil and The Dead'
ULTIME NOTIZIE
04/06/2026 - 21:40
NESTOR: disponibile un brano dal prossimo live album
04/06/2026 - 21:36
THE VINTAGE CARAVAN: presentato il video per ''Days Go By''
04/06/2026 - 21:32
EVERGREY: guarda la clip di ''A Burning Flame''
04/06/2026 - 21:10
DUIR: disponibile un nuovo singolo
02/06/2026 - 14:40
WOEWARDEN: in arrivo il nuovo album
02/06/2026 - 14:20
WAILIN STORMS: in streaming la nuova ''You Never Answered''
02/06/2026 - 14:08
PSYCROPTIC: a luglio il nuovo album
02/06/2026 - 13:52
PRIDE OF LIONS: presentano il brano ''Edge of Forever''
29/05/2026 - 18:18
ISKANDR: in streaming un nuovo brano
29/05/2026 - 18:12
SALTATIO MORTIS: i dettagli del secondo EP Widerstand
 
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