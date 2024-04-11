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DISCHI IN USCITA

05/06/26
EVERGREY
Architects Of A New Weave

05/06/26
CYHRA
Requiem for a Pipe Dream

05/06/26
GUILT TRIP
Armour Of Angels

10/06/26
VEHEMENCE
Assiégé Pour l`Éternité

12/06/26
YES
Aurora

12/06/26
HEAVENWOOD
The Tarot of the Bohemians - Part II

12/06/26
VANDEN PLAS
AcCult II

12/06/26
BIG|BRAVE
In Grief or In Hope

12/06/26
KHEMMIS
Khemmis

12/06/26
LOCKHART
City Pulse

CONCERTI

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
EVERGREY: guarda la clip di ''A Burning Flame''
04/06/2026 - 21:32 (62 letture)

RECENSIONI
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ALTRE NOTIZIE
04/06/2026 - 21:32
EVERGREY: guarda la clip di ''A Burning Flame''
05/05/2026 - 21:12
EVERGREY: ecco la clip di ''Leaving the Emptiness''
09/04/2026 - 21:42
EVERGREY: il singolo ''The World Is on Fire'' e il nuovo chitarrista
08/04/2026 - 10:22
EVERGREY: si separano dal chitarrista
05/03/2026 - 16:47
EVERGREY: dettagli e singolo del nuovo album ''Architects Of A New Weave''
07/11/2025 - 14:28
EVERGREY: guarda il videoclip della nuova ''Oxygen''
20/11/2024 - 11:15
NIGHT IN GALES: ascolta ''Into the Evergrey''
15/05/2024 - 00:21
EVERGREY: Jonas Ekdahl non andrà più in tour
07/05/2024 - 22:01
EVERGREY: disponibile ''Say'' dal nuovo album
11/04/2024 - 21:57
EVERGREY: annunciato il nuovo album ''Theories of Emptiness''
ULTIME NOTIZIE
04/06/2026 - 21:40
NESTOR: disponibile un brano dal prossimo live album
04/06/2026 - 21:36
THE VINTAGE CARAVAN: presentato il video per ''Days Go By''
04/06/2026 - 21:15
AVATAR: ecco il singolo ''Crying Fire''
04/06/2026 - 21:10
DUIR: disponibile un nuovo singolo
02/06/2026 - 14:40
WOEWARDEN: in arrivo il nuovo album
02/06/2026 - 14:20
WAILIN STORMS: in streaming la nuova ''You Never Answered''
02/06/2026 - 14:08
PSYCROPTIC: a luglio il nuovo album
02/06/2026 - 13:52
PRIDE OF LIONS: presentano il brano ''Edge of Forever''
29/05/2026 - 18:18
ISKANDR: in streaming un nuovo brano
29/05/2026 - 18:12
SALTATIO MORTIS: i dettagli del secondo EP Widerstand
 
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