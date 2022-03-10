     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Live Album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/06/26
EVERGREY
Architects Of A New Weave

05/06/26
CYHRA
Requiem for a Pipe Dream

05/06/26
GUILT TRIP
Armour Of Angels

10/06/26
VEHEMENCE
Assiégé Pour l`Éternité

12/06/26
YES
Aurora

12/06/26
HEAVENWOOD
The Tarot of the Bohemians - Part II

12/06/26
VANDEN PLAS
AcCult II

12/06/26
BIG|BRAVE
In Grief or In Hope

12/06/26
KHEMMIS
Khemmis

12/06/26
LOCKHART
City Pulse

CONCERTI

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
NESTOR: disponibile un brano dal prossimo live album
04/06/2026 - 21:40 (57 letture)

RECENSIONI
87
ALTRE NOTIZIE
04/06/2026 - 21:40
NESTOR: disponibile un brano dal prossimo live album
29/04/2026 - 20:32
NESTOR: ad agosto il loro primo live album
29/05/2024 - 00:34
NESTOR: ecco la titletrack del nuovo ''Teenage Rebel''
01/05/2024 - 21:14
NESTOR: presentato il singolo ''Caroline''
29/03/2024 - 16:24
NESTOR: i dettagli di ''Teenage Rebel''
26/12/2022 - 17:48
NESTOR: pubblicato il video del brano "These Days"
21/04/2022 - 11:24
NESTOR: in arrivo a settembre una riedizione di ''Kids in a Ghost Town''
10/03/2022 - 09:33
NESTOR: entrano nel roster Napalm Records
ULTIME NOTIZIE
04/06/2026 - 21:36
THE VINTAGE CARAVAN: presentato il video per ''Days Go By''
04/06/2026 - 21:32
EVERGREY: guarda la clip di ''A Burning Flame''
04/06/2026 - 21:15
AVATAR: ecco il singolo ''Crying Fire''
04/06/2026 - 21:10
DUIR: disponibile un nuovo singolo
02/06/2026 - 14:40
WOEWARDEN: in arrivo il nuovo album
02/06/2026 - 14:20
WAILIN STORMS: in streaming la nuova ''You Never Answered''
02/06/2026 - 14:08
PSYCROPTIC: a luglio il nuovo album
02/06/2026 - 13:52
PRIDE OF LIONS: presentano il brano ''Edge of Forever''
29/05/2026 - 18:18
ISKANDR: in streaming un nuovo brano
29/05/2026 - 18:12
SALTATIO MORTIS: i dettagli del secondo EP Widerstand
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     