ELECTRIC CALLBOY: ecco il nuovo singolo ''Let the Good Times Roll''

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Rob Fleming
Sabato 6 Giugno 2026, 10.08.55
3
D\'accordo con @Shock, ma non nascondo che la curiosità di ascoltarlo tutto e valutare l\'acquisto c\'è. Ogni tanto c\'è bisogno di un pò di spensieratezza
AlinoSky.
Sabato 6 Giugno 2026, 9.54.32
2
Altro pezzone da ballare live.
Shock
Sabato 6 Giugno 2026, 7.34.21
1
Il meno convincente di quelli usciti. Sembra quasi veramente un pezzo degli Offspring. Carino, divertente ma nulla più.
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